29 апреля 2025 14:25 Город Мытищи — здесь останавливались императоры и начиналась водная артерия Москвы 0 0 0 Эксклюзив

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Мытищи — небольшой, но интересный город на реке Яузе, иногда упоминаемый как водная артерия Москвы. Он славится не только промышленностью, но и богатым культурным наследием, живописными природными зонами и современными развлечениями. О том, что посмотреть и как провести время, читайте в материале.

Мытищи на карте Подмосковья Мытищи расположены всего в 19 километрах от центра Москвы, на берегах реки Яузы и ее притоков — Работни и Сукромки. Город граничит со столицей по МКАДу в районе Ярославского и Осташковского шоссе, а также с округами Королев, Пушкинский, Химки и Балашиха. Добраться на автомобиле можно по Ярославскому или Осташковскому шоссе. Путь от центра Москвы без пробок займет около получаса. Кроме того, можно сесть на электричку на Ярославском вокзале и доехать до станции Мытищи примерно за 25 минут.

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Есть еще один вариант проезда — от станции МЦК «Белокаменная» или метро «Медведково» можно сесть на автобусы № 314, 438, 578. Мытищи: история города на Яузе История Мытищ уходит корнями в XV век, когда здесь проходил торговый путь из Москвы в северные земли. Название города происходит от слова «мыт» — пошлины, которую взимали с купцов, переправлявших товары волоком между Яузой и Клязьмой. В XVIII веке Мытищи стали местом отдыха императрицы Елизаветы Петровны, когда она ехала в Троице-Сергиеву лавру. В 1804 году здесь построили первый в России централизованный водопровод, снабжавший Москву чистой водой, а в 1896 году открыли вагоностроительный завод. В 1925 году Мытищи получили статус города, а в 2015 — городского округа, включившего в себя 92 населенных пункта. Первый водопровод в Москве и России

В 1779 году императрица Екатерина II приказала найти источник чистой воды для Москвы. После проведенных изысканий специалисты обратили внимание на мытищинские ключи, известные своей прозрачностью. Строительство водопровода началось в 1783 году, а в 1804-м он был официально запущен. Работа системы того времени представляет особый интерес. Вода из ключей собиралась в специальные бассейны, затем по кирпичным галереям протяженностью 26 километров самотеком поступала в Москву.

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В столице вода хранилась в Ростокинском акведуке, который сохранился до нашего времени. Водопровод обеспечивал 330 тысяч ведер в сутки — огромный объем для того периода. Сегодня об этой истории напоминает величественный памятник Екатерине II, установленный в Тайнинском парке. Что посмотреть в Мытищах: 5 главных достопримечательностей 1. Усадьба Марфино Всего в 15 километрах от центра Мытищ среди живописных лесов прячется усадьба Марфино — настоящий архитектурный сюрприз Подмосковья. Ее готические башни, отражающиеся в зеркале прудов, кажутся декорациями к историческому фильму. И неспроста: именно здесь снимали сцены фильмов «Мастер и Маргарита» и «Дворянское гнездо».

Усадьба пережила несколько эпох: при Голицыных здесь охотились цари, при Салтыковых устраивали театральные представления, а графиня Панина в XIX веке превратила ее в романтический замок. Архитектор Михаил Быковский добавил стрельчатые окна, арочные мосты и даже фигуры грифонов возле пристани. Здесь же расположен любимый объект фотографов — двухарочный мост через пруд, который когда-то служил парадным въездом. Сегодня он частично разрушен, но от этого выглядит еще загадочнее.

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Не пропустите церковь Рождества Богородицы с трагической историей: ее создатель, крепостной зодчий Белозеров, умер после наказания розгами за «слишком массивные» колонны. В парке можно найти беседку Миловида с видом на пруд — идеальное место для созерцания. 2. Музей народных промыслов в Федоскине В паре километров от усадьбы Марфино располагается деревня Федоскино, где время буквально замедляет ход. Здесь с 1795 года создают те самые шкатулки с жар-птицами и тройками, которые стали символом русского искусства. Секрет в уникальной технике: между слоями лака мастера кладут сусальное золото, перламутр и даже металлическую пудру, чтобы изображение будто светилось изнутри. В музее выставлены настоящие шедевры, которые дарили Николаю II и показывали на Всемирной выставке в Париже. На мастер-классах любой желающий может стать художником и расписать миниатюру по старинным образцам. Интересный факт: чтобы добиться эффекта «матового бархата», федоскинцы использовали… порошок из жженой кости. 3. Историко-художественный музей В старинном здании на улице Мира бережно хранится история города — от древних вятичей до вагоностроительного завода.

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Главный экспонат — диорама «Мытищи в XVII веке», где можно разглядеть, как купцы платили «мыт» у переправы через Яузу. В залах декоративно-прикладного искусства выставлены не только традиционные прялки, но и неожиданные артефакты, среди которых фрагменты первого мытищинского водопровода.

А еще здесь хранится коллекция живописи с видами усадьбы Марфино — можно сравнить, как она изменилась за 200 лет. 4. Танковый музей в Шолохово Это единственный в мире музей, целиком посвященный легендарной боевой машине — танку Т-34. Его основала дочь известного инженера-конструктора Н. А. Кучеренко. Экспонаты музея размещены на двух уровнях, а масштабные образцы военной техники представлены под открытым небом. Первый этаж погружает посетителей в эволюцию бронетехники — от древних времен до современности. Открывает экспозицию раздел «Истоки танкостроения», где можно увидеть реконструкции первых боевых повозок: ассирийские колесницы, чертежи боевых машин Леонардо да Винчи, а также древнерусские «челны-танки», использовавшиеся князем Олегом.

Особый интерес представляет стенд «Рождение танков», где собраны первые модели бронетехники начала XX века: британский «Большой Вилли», французский «Шнейдер», немецкий A7V и русский «Вездеход» Пороховщикова. Здесь же представлен макет сверхтяжелого танка Менделеева — одного из самых необычных проектов эпохи.

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Завершает осмотр интерактивный тренажер, позволяющий каждому почувствовать себя членом экипажа боевой машины. Второй этаж полностью посвящен Т-34 — его разработке, производству и боевому пути. Экспозиция начинается с событий 1941 года, когда новейшие советские танки впервые вступили в бой, вызвав шок у немецких войск. Появление Т-34 стало неприятным сюрпризом для Гитлера, который отдал приказ любой ценой захватить заводы, выпускавшие эти машины. Однако попытка провалилась, а машина навсегда вошла в историю как символ победы. Билеты обойдутся в 400 рублей для взрослых и 300 — для детей. Любопытный факт: некоторые танки до сих пор на ходу — их заводят по праздникам. 5. Национальный парк «Лосиный Остров» На границе Москвы и Мытищ начинается другой мир — национальный парк «Лосиный Остров». Это едва ли не единственное место на планете, где в черте мегаполиса живут лоси, кабаны и бобры. Сюда приезжают не только за тишиной, но и за уникальными экотропами. На «Лосиной биостанции» можно покормить оленей яблоками, а в экоцентре «Чаепитие в Мытищах» — узнать, как связаны первый московский водопровод и русские традиции.

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Здесь же начинается «Босоногая тропа» — маршрут по коре, шишкам и речному песку, который особенно нравится детям. В парке также запустили новый аттракцион — тропу по воде: 650 метров деревянных настилов над болотами, где цветут орхидеи и гнездятся чайки.

А зимой сюда приезжают, чтобы увидеть «единорогов» — так местные называют лосей, сбросивших один рог. Активный отдых и досуг для детей Парк Мира

С первыми лучами солнца парк оживает и наполняется звонким детским смехом. Здесь каждый квадратный метр продуман для активного отдыха всей семьей: аттракционы для детей и взрослых, колесо обозрения, игровые и спортивные площадки, дом-перевертыш и многое другое. Кроме того, в парке установлены киоски и работают кафе, где можно перекусить и выпить кофе.

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По вечерам в теплое время года здесь проводят концерты и другие мероприятия. Лазертаг «Пантеон-арена» Здесь царит атмосфера настоящих военных учений, но при этом абсолютно безопасных. Арена представляет собой лабиринт с укрытиями, мостами и даже башнями для снайперов. Дети в восторге от спецэффектов: дымовых шашек, мигающих маячков и реалистичных звуков выстрелов. Родители отмечают, что после игры даже самые неусидчивые ребята становятся более собранными — ведь здесь нужно разрабатывать тактику и работать в команде. Арена оборудована самыми современными устройствами. Бронировать посещение советуют за две-три недели. Цены начинаются от двух тысяч рублей. Экскурсия на Жостовскую фабрику Стоит переступить порог Жостовской фабрики, как тут же ловится сладковатый запах льняного масла — того самого, что уже два столетия используют местные мастера. Во время экскурсии детям показывают, как обычный металлический поднос превращается в настоящее произведение искусства: сначала грунтовка, потом замалевок, а затем — ювелирная работа с тенями и бликами.

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На мастер-классах гостям предлагают попробовать нарисовать тот самый «жостовский мазок» — он делается особым поворотом кисти. Многие удивляются, узнав, что для создания одного подноса требуется до 20 слоев лака и семь дней сушки. Самые терпеливые могут попробовать технику «наводки по сквозному» — когда через верхний слой просвечивает узор снизу.

В конце мастер-класса каждый уносит с собой не просто сувенир, а собственноручно расписанный поднос, который можно будет использовать долгие годы. Подать заявку на экскурсию можно по номерам +7 (495) 981-39-89 и +7 903 147-93-27.

Стоимость билетов начинается от 650 рублей. «Ква-ква-парк»

С наступлением теплой погоды особенно приятно окунуться в бассейн. Сделать это можно в аквапарке в Мытищах, который предлагает широкий выбор аттракционов. Особенно юным посетителям нравятся горки «Цунами», «Вираж» и «Черная дыра». Также в комплексе предусмотрены зона отдыха, рестораны и кафе. Стоимость билетов начинается от 1290 рублей.

Катание на лошадях в Марфине Конюшня в усадьбе Марфино — отличное решение для проведения бесценного времени с семьей и знакомства с животными.

Перед прогулкой детям рассказывают, как правильно подходить к лошади, чем угощать и как чистить. Маршрут проходит по самым живописным местам усадьбы — мимо пруда, через дубовую аллею.

Круг на лошади по территории обойдется в 600 рублей. Записаться можно по номеру +7 903 229 88 92. Мытищи сейчас: жизнь города в 2025 году Город, который еще недавно воспринимался только как спутник Москвы, сегодня уверенно заявляет о себе как о самостоятельном, комфортном и современном муниципалитете. На месте бывших промышленных территорий выросли новые общественные пространства.

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Сквер у Дворца культуры «Яуза» после реконструкции стал местом притяжения местных жителей и гостей Мытищ. Летом там появляются точки, где можно перекусить, проводят концерты и другие мероприятия, а зимой действует ярмарка. В городе также находится ледовый дворец «Арена Мытищи», где регулярно проводят спортивные мероприятия и концерты. С актуальным расписанием можно ознакомиться на официальном сайте.

Город предлагает отличную инфраструктуру для любителей велосипедных прогулок. Все желающие могут покататься по обновленной набережной Яузы. Маршрут охватывает 12 километров, соединяя исторический центр с лесными тропами «Лосиного Острова». Часть пути проходит по старому акведуку первого московского водопровода, где сохранились кирпичные кладки 1804 года. Пироговское водохранилище, в свою очередь, манит рыбаков и любителей позагорать. Любителям прогулок по историческим местам придется по душе усадьба Тайнинское, где когда-то останавливались Иван Грозный, Елизавета Петровна и Екатерина II. Сегодня это тихий уголок, где можно комфортно провести день, осмотреть церковь Благовещения Пресвятой Богородицы, построенную в 1677 году, памятник Николаю II и устроить пикник возле прудов.