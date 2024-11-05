Бараки середины XX века останутся в прошлом. Что известно о реновации в Подмосковье?
Из ветхих и изношенных домов — в построенные по новым стандартам. Такая задача стоит перед программой реновации. Первые проекты Подмосковья запустили в 2021 году, сейчас в работе их — свыше 300. Современный фасад, запрет мусоропровода, коридоры с местами для колясок, а что еще ждет переселенцев, где и когда?
Кварталы с бараками середины прошлого века хорошо известны в Подмосковье. Это полуразрушенные дома, например, 1930-х годов и еще более ранней постройки. Их и остальной старый фонд передают под расселение.
По проекту реновации из безнадежно устаревшего жилья переедут десятки тысяч человек. Первыми округами Подмосковья, где дали старт, стали Мытищи и Раменское в 2021 году. Там выдали квартиры уже 295 жителям из девяти аварийных домов.
Какие подходы легли в основу?
- комфорт и безопасность;
- запрет мусоропроводов;
- современные фасады;
- отделка квартир в домах;
- комплексное благоустройство вместо парковок во дворах, а для машин — площадки в отдельных локациях.
К этому дню запущены проекты реновации в Балашихе, Раменском, Пушкино, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Дубне, Наро-Фоминске и Фрязине, а к концу года планируют запустить еще 21.
Мытищи
Мытищи — первооткрыватель реновации в Московской области. Группа компаний «Самолет» уже показывала, как будет выглядеть квартал для переселенцев в 20-м микрорайоне.
В большинстве квартир окна будут выходить сразу на обе стороне. В ванных комнатах обустроят места для стиральных машин, ниши под хранение. Спроектируют просторные гардеробные.
Этот проект реновации в Мытищах завершат в 2026 году — в жилом комплексе «Долина Яузы» построят третий современный дом. ЖК находится в зеленом 20-м микрорайоне.
Благоустройство планируется и в микрорайоне 18б на Комарово-Институтской улице. Право на проект выиграла компания «Страна Девелопмент».
Ожидается восьмисекционный жилой дом с подземной парковкой на 590 мест. Обустроят общественный бульвар с зонами активного отдыха, дорожки для велосипедов и самокатов.
В проекте предусмотрели спортивные площадки, детские качели, лабиринты. Планируют создать амфитеатр с гамаками, качелями, шезлонгами и теневыми навесами.
Природная часть проекта — мини-парк цветущих и луговых трав, сад камней и зона хвойных растений. А еще мост, напоминающий акведук, — канонический символ Мытищ.
В жилом комплексе ожидают школу и детский сад. В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в новый квартал переселят 630 человек из аварийных домов.
Химки
На Рабочей улице в Химках благодаря реновации построят жилой комплекс с детскими садами, школой, поликлиникой и МФЦ.
Проектом занимается группа компаний «Самолет». Ожидается, что в новые квартиры переселят свыше тысячи человек.
Поблизости построят школу для 1,6 тысячи учеников, три детских сада, поликлинику, центр «Мои документы», отделение почты и опорный пункт полиции.
Квартиры — с чистовой отделкой и сантехникой. На первых этажах жилого комплекса планируют открыть салоны красоты, продуктовые магазины, кофейни.
Во внутреннем дворике установят спортивные и игровые площадки. Дворы закроют от автомобилей и благоустроят.
Недалеко расположатся контейнеры для раздельного сбора мусора. Места для автомобилей отведут на подземных и многоуровневых паркингах.
Ивантеевка
Реновация в Ивантеевке коснется почти 2,8 тысячи человек. Их расселят из 48 ветхих и аварийных домов.
Предельный срок программы комплексного развития — не позднее 2035 года. В новом жилом квартале построят:
- пять детских садов;
- три школы для 2,8 тысячи учеников;
- поликлинику;
- два пункта полиции;
- МФЦ;
- отделение почты;
- спортивный центр с бассейном.
Вместе с тем реконструируют дороги, откроют многоуровневые и подземные паркинги. Появятся новые зоны отдыха.
Рядом с кварталом находится дендропарк имени Яблочкова, в нем растет свыше 100 гибридных деревьев и кустарников.
Раменское
В Раменском округе в реновацию включили два многоэтажных дома на Московской улице. Это рабочий поселок Ильинский.
Для переселенцев построят жилой комплекс «G3 Театральный» — загородный бутик-квартал с развитой инфраструктурой, куда из ветхих домов переедут 62 человека.
На первом этаже новостройки ожидается встроенный детский сад на 65 мест, запланировано открытие кафе, аптек, салонов красоты, магазинов.
По проекту во дворе будут детские и спортивные площадки, места отдыха с сетью Wi-Fi, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки.
Королев
Группа компаний «Самолет» построит в наукограде Королев новый жилой комплекс. Это три корпуса, в состав которых войдут детский сад, пристройка к школе и паркинги.
Под переселение подпадают 506 жителей из 13 аварийных домов на улицах Советской, Чапаева, Водопроводной и Фабричной.
Первый корпус, на строительство которого уже выдали разрешение от Минжилполитики, будет в разных тонах приглушенно-розового цвета, частично напоминающих Марс.
Квартиры — евроформата с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной, а также опции с тремя и четырьмя спальнями.
В жилом корпусе ожидаются кладовые, места для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже — кофейни и магазины, поблизости — детская и спортивная площадки, зоны отдыха.
Подольск
В Подольске по программе реновации построят 16 малоэтажек, 128 таунхаусов, школу, детский сад, поликлинику со станцией скорой помощи.
Ожидаются пожарное депо, участковый пункт полиции, паркинг с несколькими этажами, МФЦ и общественные парковки.
Застройщик — G3 Group. Проект создали для квартала в поселке Поливаново городского округа Подольск.
Благодаря этому расселят пять аварийных домов в поселке Южном, это микрорайон Климовск. Новыми квартирами в благоустроенном квартале обеспечат 141 человека.
Дубна
Проект реновации в Дубне охватит 155 человек, которых обеспечат новым жильем в 2026 году.
Это коснется жителей улиц Правды, Тверской и Октябрьской. Год постройки этих домов варьируется от 1937-го до 1964-го.
Например, на улице Правды расселят жилой фонд 1964 года. Это 60 квартир в доме №21. На Тверской и Октябрьской — 70 квартир.
Все дома, о которых идет речь, официально признали непригодными для жизни.
Фрязино
Почти 1,5 тысячи человек переедут из аварийного жилья в новое во Фрязине. Новостройки возвысятся на улицах Рабочей, Центральной и Московской.
Реновация охватит 42 ветхих домов — 40% фонда малоэтажек, требующих расселения.
Вблизи Рабочей улицы находится так называемая депрессивная заброшенная территория, которую тоже реновируют. Вместе с тем ожидается строительство ледового дворца.
Министерство жилищной политики Подмосковья и администрация городского округа подписали договор с застройщиком «СЗ Гранд Девелопмент».