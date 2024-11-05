Сегодня 15:10 Бараки середины XX века останутся в прошлом. Что известно о реновации в Подмосковье? 0 0 0 Фото: Минжилполитики Подмосковья Подмосковье

Строительство

Реновация в Московской области

Аварийное жилье

Из ветхих и изношенных домов — в построенные по новым стандартам. Такая задача стоит перед программой реновации. Первые проекты Подмосковья запустили в 2021 году, сейчас в работе их — свыше 300. Современный фасад, запрет мусоропровода, коридоры с местами для колясок, а что еще ждет переселенцев, где и когда?

Кварталы с бараками середины прошлого века хорошо известны в Подмосковье. Это полуразрушенные дома, например, 1930-х годов и еще более ранней постройки. Их и остальной старый фонд передают под расселение. По проекту реновации из безнадежно устаревшего жилья переедут десятки тысяч человек. Первыми округами Подмосковья, где дали старт, стали Мытищи и Раменское в 2021 году. Там выдали квартиры уже 295 жителям из девяти аварийных домов. Какие подходы легли в основу? комфорт и безопасность;

запрет мусоропроводов;

современные фасады;

отделка квартир в домах;

комплексное благоустройство вместо парковок во дворах, а для машин — площадки в отдельных локациях. К этому дню запущены проекты реновации в Балашихе, Раменском, Пушкино, Мытищах, Королеве, Подольске, Химках, Одинцове, Дубне, Наро-Фоминске и Фрязине, а к концу года планируют запустить еще 21.

Фото: Минжилполитики Подмосковья 1/3 Фото: Минжилполитики Подмосковья 2/3 Фото: Минжилполитики Подмосковья 3/3

Мытищи

Мытищи — первооткрыватель реновации в Московской области. Группа компаний «Самолет» уже показывала, как будет выглядеть квартал для переселенцев в 20-м микрорайоне. В большинстве квартир окна будут выходить сразу на обе стороне. В ванных комнатах обустроят места для стиральных машин, ниши под хранение. Спроектируют просторные гардеробные.

Фото: Рендер по реновации в Мытищах 1/4 Фото: Рендер по реновации в Мытищах 2/4 Фото: Рендер по реновации в Мытищах 3/4 Фото: Рендер по реновации в Мытищах 4/4

Этот проект реновации в Мытищах завершат в 2026 году — в жилом комплексе «Долина Яузы» построят третий современный дом. ЖК находится в зеленом 20-м микрорайоне. Благоустройство планируется и в микрорайоне 18б на Комарово-Институтской улице. Право на проект выиграла компания «Страна Девелопмент». Ожидается восьмисекционный жилой дом с подземной парковкой на 590 мест. Обустроят общественный бульвар с зонами активного отдыха, дорожки для велосипедов и самокатов. В проекте предусмотрели спортивные площадки, детские качели, лабиринты. Планируют создать амфитеатр с гамаками, качелями, шезлонгами и теневыми навесами. Природная часть проекта — мини-парк цветущих и луговых трав, сад камней и зона хвойных растений. А еще мост, напоминающий акведук, — канонический символ Мытищ. В жилом комплексе ожидают школу и детский сад. В Министерстве жилищной политики Подмосковья рассказали, что в новый квартал переселят 630 человек из аварийных домов.

Химки

На Рабочей улице в Химках благодаря реновации построят жилой комплекс с детскими садами, школой, поликлиникой и МФЦ. Проектом занимается группа компаний «Самолет». Ожидается, что в новые квартиры переселят свыше тысячи человек.

Фото: Рендер по реновации в Химках

Поблизости построят школу для 1,6 тысячи учеников, три детских сада, поликлинику, центр «Мои документы», отделение почты и опорный пункт полиции. Квартиры — с чистовой отделкой и сантехникой. На первых этажах жилого комплекса планируют открыть салоны красоты, продуктовые магазины, кофейни. Во внутреннем дворике установят спортивные и игровые площадки. Дворы закроют от автомобилей и благоустроят. Недалеко расположатся контейнеры для раздельного сбора мусора. Места для автомобилей отведут на подземных и многоуровневых паркингах.

Ивантеевка

Реновация в Ивантеевке коснется почти 2,8 тысячи человек. Их расселят из 48 ветхих и аварийных домов. Предельный срок программы комплексного развития — не позднее 2035 года. В новом жилом квартале построят: пять детских садов;

три школы для 2,8 тысячи учеников;

поликлинику;

два пункта полиции;

МФЦ;

отделение почты;

спортивный центр с бассейном. Вместе с тем реконструируют дороги, откроют многоуровневые и подземные паркинги. Появятся новые зоны отдыха. Рядом с кварталом находится дендропарк имени Яблочкова, в нем растет свыше 100 гибридных деревьев и кустарников.

Раменское

В Раменском округе в реновацию включили два многоэтажных дома на Московской улице. Это рабочий поселок Ильинский. Для переселенцев построят жилой комплекс «G3 Театральный» — загородный бутик-квартал с развитой инфраструктурой, куда из ветхих домов переедут 62 человека.

Фото: Рендер по реновации в Раменском 1/2 Фото: Рендер по реновации в Раменском 2/2

На первом этаже новостройки ожидается встроенный детский сад на 65 мест, запланировано открытие кафе, аптек, салонов красоты, магазинов. По проекту во дворе будут детские и спортивные площадки, места отдыха с сетью Wi-Fi, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки.

Королев

Группа компаний «Самолет» построит в наукограде Королев новый жилой комплекс. Это три корпуса, в состав которых войдут детский сад, пристройка к школе и паркинги. Под переселение подпадают 506 жителей из 13 аварийных домов на улицах Советской, Чапаева, Водопроводной и Фабричной. Первый корпус, на строительство которого уже выдали разрешение от Минжилполитики, будет в разных тонах приглушенно-розового цвета, частично напоминающих Марс. Квартиры — евроформата с двумя спальнями и просторной кухней-гостиной, а также опции с тремя и четырьмя спальнями. В жилом корпусе ожидаются кладовые, места для хранения колясок и велосипедов. На первом этаже — кофейни и магазины, поблизости — детская и спортивная площадки, зоны отдыха.

Подольск

В Подольске по программе реновации построят 16 малоэтажек, 128 таунхаусов, школу, детский сад, поликлинику со станцией скорой помощи.

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Ожидаются пожарное депо, участковый пункт полиции, паркинг с несколькими этажами, МФЦ и общественные парковки. Застройщик — G3 Group. Проект создали для квартала в поселке Поливаново городского округа Подольск. Благодаря этому расселят пять аварийных домов в поселке Южном, это микрорайон Климовск. Новыми квартирами в благоустроенном квартале обеспечат 141 человека.

Фото: Рендер по реновации в Подольске

Дубна

Проект реновации в Дубне охватит 155 человек, которых обеспечат новым жильем в 2026 году. Это коснется жителей улиц Правды, Тверской и Октябрьской. Год постройки этих домов варьируется от 1937-го до 1964-го. Например, на улице Правды расселят жилой фонд 1964 года. Это 60 квартир в доме №21. На Тверской и Октябрьской — 70 квартир. Все дома, о которых идет речь, официально признали непригодными для жизни.

Фрязино

Почти 1,5 тысячи человек переедут из аварийного жилья в новое во Фрязине. Новостройки возвысятся на улицах Рабочей, Центральной и Московской. Реновация охватит 42 ветхих домов — 40% фонда малоэтажек, требующих расселения. Вблизи Рабочей улицы находится так называемая депрессивная заброшенная территория, которую тоже реновируют. Вместе с тем ожидается строительство ледового дворца. Министерство жилищной политики Подмосковья и администрация городского округа подписали договор с застройщиком «СЗ Гранд Девелопмент».