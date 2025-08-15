То ли «картошка», то ли «трюфель для бедных». Что известно о найденных в Подмосковье опасных грибах
Миколог Комиссаров предупредил об опасности грибов, похожих на картошку на земле
Загадочные грибы нашли Подмосковье — на вид как картошка, рассыпанная по земле, с выраженным запахом сырых клубней этого овоща. Они выросли в центре Воскресенска и уже получили в народе название «трюфели для бедных». Смертельно ли они опасны, как говорят? 360.ru узнал у Никиты Комиссарова — миколога и специалиста биологического факультета МГУ.
Первое, что, по словам эксперта, не стоит под сомнением, — то, что в Московской области есть так называемый белый русский трюфель, который относится к роду Choiromyces, но нет литературных данных о том, что он ядовит. Обладает прекрасными вкусовыми качествами, уточнил Никита Комиссаров.
И есть ядовитые ложные боровики. Но то, что нашли в Воскресенске, похоже, скорее, на другое.
«Это Меланогастер Брума имеется в виду. Так называемый ложный трюфель. Да, это чрезвычайно редкий краснокнижный вид. И с ним, конечно, нужно осторожнее. Они являются у нас родственниками свинушки. Тут еще нужно отметить важный момент, что свинушки, вопреки расхожему мнению, — это ядовитые грибы: они содержат целый спектр соединений под названием лектины, а они вызывают поражение печени и почек. Поэтому родственники свинушек, в том числе вот этот Меланогастер, конечно, лучше бы не собирать», — объяснил Никита Комиссаров.
Меланогастер — это род грибов, которые напоминают трюфели, и их часто принимают за них. Их лучше не трогать, но в то же время нет подтвержденных данных о ядовитости.
Есть, да, такие белокартофельные из рода Меланогастер. Это грибы, которые похожи на трюфели, и их очень часто можно спутать с ними. Но не существует литературных, научных данных о том, что среди них есть ядовитые.
Никита Комиссаров
Также миколог отметил, что в новостях о найденных в Воскресенске грибах нередко добавляют различные фотографии дождевиков, что, конечно, совсем другое (грибы на обложке нашего материала тоже не являются теми, о которых идет речь в статье — прим. ред.).
Смертельно ли опасны обнаруженные грибы?
«Смертельно — ну, нет. Я думаю, что имеется в виду скорее то, что содержащиеся в них токсины имеют так называемый кумулятивный эффект, который может накапливаться у нас и оказывает негативный эффект на человека», — подчеркнул эксперт.
Трогать можно, но затем необходимо помыть руки. Категорически не стоит прикасаться ко рту.
Понимаете, важный момент: если вы находите какой-то непонятный для себя гриб, то, конечно, лучше его не собирать и уж тем более не употреблять в пищу.
Никита Комиссаров
В то же время свинушки, о которых выше говорил эксперт, тоже растут в Московской области.
«Их очень много можно встретить в парках, лесопарковых зонах. Например, на Лосином острове они часто. Бурого цвета шляпка, желтовато-бурые пластинки. И шляпка имеет вид, ну, немножко воронковидный. То есть такой загнутый вверх, с углублением в середине шляпки», — подытожил Никита Комиссаров.
Редакция 360.ru полностью разделяет мнение эксперта о том, что не стоит рисковать и срезать незнакомые вам грибы. Берегите себя и будьте здоровы.