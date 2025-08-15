То ли «картошка», то ли «трюфель для бедных». Что известно о найденных в Подмосковье опасных грибах

Фото: Грибы на фотографии не являются теми, о которых идет речь в статье / Unsplash

Загадочные грибы нашли Подмосковье — на вид как картошка, рассыпанная по земле, с выраженным запахом сырых клубней этого овоща. Они выросли в центре Воскресенска и уже получили в народе название «трюфели для бедных». Смертельно ли они опасны, как говорят? 360.ru узнал у Никиты Комиссарова — миколога и специалиста биологического факультета МГУ.

Первое, что, по словам эксперта, не стоит под сомнением, — то, что в Московской области есть так называемый белый русский трюфель, который относится к роду Choiromyces, но нет литературных данных о том, что он ядовит. Обладает прекрасными вкусовыми качествами, уточнил Никита Комиссаров.

И есть ядовитые ложные боровики. Но то, что нашли в Воскресенске, похоже, скорее, на другое.

«Это Меланогастер Брума имеется в виду. Так называемый ложный трюфель. Да, это чрезвычайно редкий краснокнижный вид. И с ним, конечно, нужно осторожнее. Они являются у нас родственниками свинушки. Тут еще нужно отметить важный момент, что свинушки, вопреки расхожему мнению, — это ядовитые грибы: они содержат целый спектр соединений под названием лектины, а они вызывают поражение печени и почек. Поэтому родственники свинушек, в том числе вот этот Меланогастер, конечно, лучше бы не собирать», — объяснил Никита Комиссаров.

Меланогастер — это род грибов, которые напоминают трюфели, и их часто принимают за них. Их лучше не трогать, но в то же время нет подтвержденных данных о ядовитости.