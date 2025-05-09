В День Победы члены Европарламента призвали мир к диалогу с Россией. Материал опубликовали на сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network. Также во время празднования парламентарии дали расширенное интервью, сообщили в пресс-службе АНО «Диалог».

На сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network 9 мая появилось обращение группы депутатов Европарламента с названием Appeal for Peace («Призыв к миру»).

«Почти половина из 60 миллионов человек, погибших в той войне, были советскими гражданами, подавляющее большинство из них — русские. И поэтому мы испытываем стыд оттого, что из всех мест именно в Германии, стране, ответственной за столькие зверства во время Второй мировой войны, русские были исключены из поминовения тех, кто погиб во Второй мировой войне», — говорится в публикации.

Кроме того, в сообщении отмечается, что в этот памятный день обеим странам стоило бы подумать о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне.

Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка обратился к европейским политикам и гражданам с призывом решать накопившиеся противоречия дипломатическим путем.