Члены Европарламента призвали мир к диалогу с Россией на Дне Победы в Москве
В День Победы члены Европарламента призвали мир к диалогу с Россией. Материал опубликовали на сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network. Также во время празднования парламентарии дали расширенное интервью, сообщили в пресс-службе АНО «Диалог».
На сайте Международной ассоциации по фактчекингу Global Fact-Checking Network 9 мая появилось обращение группы депутатов Европарламента с названием Appeal for Peace («Призыв к миру»).
«Почти половина из 60 миллионов человек, погибших в той войне, были советскими гражданами, подавляющее большинство из них — русские. И поэтому мы испытываем стыд оттого, что из всех мест именно в Германии, стране, ответственной за столькие зверства во время Второй мировой войны, русские были исключены из поминовения тех, кто погиб во Второй мировой войне», — говорится в публикации.
Кроме того, в сообщении отмечается, что в этот памятный день обеим странам стоило бы подумать о том, почему, несмотря на горький опыт прошлого, Германия и Россия вновь сталкиваются друг с другом в войне.
Потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка обратился к европейским политикам и гражданам с призывом решать накопившиеся противоречия дипломатическим путем.
«Когда Германия и Россия станут друзьями, тогда Европа будет в порядке», — процитировал слова предка Александр фон Бисмарк.
Тимофей Ви, эксперт Global Fact-сhecking Network, руководитель отдела развития стратегических направлений АНО «Диалог», подчеркнул, что сегодня многие события истории искажаются и возникает столкновение мнений. Ассоциация стремится показать Западу и партнерам, что готова стать площадкой для дружбы, сотрудничества, открытого высказывания и поиска правды.
«Мы считаем очень важным объединение усилий самых разных представителей международного сообщества в борьбе с недостоверной и провокационной информацией», — отметил Ви.
Депутат Европарламента от Словакии Любош Блаха согласился со словами Тимофея. Блаха дополнил, что важно сбалансировать западную гегемонию фактчекингом. По его мнению, это единственный способ найти истину.
Напомним, Международная ассоциация Global Fact-Сhecking Network учреждена информационным агентством ТАСС, АНО «Диалог Регионы» и «Мастерской новых медиа». Сейчас с организацией сотрудничают более 50 иностранных журналистов и расследователей из стран Европы, Южной Америки, Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.