Четыре управленца из Подмосковья вошли в число победителей конкурса «Лидеры АПК»

Победителями конкурса «Лидеры агропромышленного комплекса» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стали 54 участника из 24 регионов страны. В их число вошли Дмитрий Махин, Сергей Нагаев, Владимир Пичугин и Олег Хахунов из Московской области.

Цель конкурса, соорганизатором которого выступило Министерство сельского хозяйства России, — поиск перспективных руководителей отрасли с выдающимися лидерскими и управленческими качествами. Победителей ждет обучение для управленцев высшего звена в сфере АПК по уникальной образовательной программе в мастерской управления «Сенеж». Они также смогут принять участие в программе наставничества. Финал проходил с 12 по 14 февраля и объединил 245 лучших участников. В церемонии подведения итогов конкурса «Лидеры АПК» приняли участие министр сельского хозяйства Оксана Лут и генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Глава Минсельхоза подчеркнула, что на сегодняшний день сельское хозяйство стало одним из флагманов российской экономики: внутренний рынок полностью обеспечен основными видами продовольствия, а Россия стабильно входит в число крупнейших мировых поставщиков.

Агропромышленный комплекс — замечательная отрасль, в которой трудятся около шести миллионов человек. Наш АПК находится на высоком уровне, и для дальнейшего развития нам нужны новые идеи — и мы очень ждем их от вас.

Лут добавила, что от этого во многом будет зависеть как продовольственная безопасность, так и место России на глобальном рынке. Обращаясь к победителям, она выразила уверенность, что вместе можно решить все поставленные президентом Владимиром Путиным задачи.

По словам Бетина, финалисты своим примером показали, что в сельском хозяйстве можно добиться выдающихся профессиональных успехов. Проигравших в конкурсе, подчеркнул гендиректор платформы «Россия — страна возможностей», нет. «Наши лидеры уже совершили победу над собой, не побоявшись конкуренции с сильнейшими профессионалами. Именно прозрачная система отбора — главное и непоколебимое достоинство проекта, унаследованное от нашего флагманского конкурса „Лидеры России“», — сказал он.

Бетин напомнил, что создание системы открытых кадровых лифтов по справедливым и понятным правилам было личным решением Путина. Конкурс подарил участникам уникальную возможность пообщаться с опытными наставниками из сферы АПК и обрести единомышленников.

Уверен, с такими лидерами мы сможем и дальше укреплять технологический суверенитет в агропромышленном комплексе и повышать конкурентоспособность на мировом рынке. Россия — страна безграничных возможностей, и вы тому яркое подтверждение.

Победителями от Московской области стали самозанятый Дмитрий Махин, глава КФХ Сергей Нагаев, заместитель руководителя блока ООО «РСХБ-Экосистема» Владимир Пичугин и председатель СПА (К) «Кузьминский» Олег Хахунов. Все они давно связали свою жизнь с сельским хозяйством. «Работать в агропромышленной сфере — это семейная традиция. У меня родители — ветврачи, которые работали на ферме. Потом отец возглавлял колхоз, и когда его не стало, то я принял бразды правления и продолжаю его развивать», — поделился Хахунов. Владимир Пичугин подчеркнул, что сейчас то время, когда нужно развивать отрасль большими скачками, внедрять новые идеи, заниматься автоматизацией процессов и идти вперед.

Фото: президентская платформа «Россия — страна возможностей»

Для финалистов организовали образовательную программу и оценочные испытания. В командах они решали кейсы с реальными управленческими вызовами, с которыми сталкиваются руководители в сфере АПК.

С лекциями выступили председатель аграрного комитета Совфеда Александр Двойных, ректор Ставропольского ГАУ Владимир Ситников, управляющий партнер RUSEED Марк Гехт и исполнительный директор, член совета директоров ЭФКО Сергей Иванов. Они рассказали об актуальных задачах отрасли, венчурных инвестициях, приоритетах в подготовке кадров и глобальных трендах продовольственного рынка.