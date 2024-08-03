Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

Чемпионат по гольфу, который проходил с 30 июля по 2 августа, завершился в Подмосковье. Призовой фонд одного из главных событий гольф-сезона составил 2,5 миллиона рублей.

Перед началом чемпионата, 30 июля, состоялся тренировочный раунд, который позволил участникам ознакомиться с полем, его особенностями и скоростью гринов, а также выработать стратегию на предстоящие дни турнира. Открытие чемпионата, 31 июля, прошло в необычном формате Pro-Am, где три любителя играли в одной команде с профессиональным гольфистом, конкурируя за главный приз.

Команда Алексея Карасева, состоящая из Рафаила Якупова, Ивана Ипатова и Марины Акишиной, стала победителем. Алексей Карасев не только выиграл в составе команды, но и занял первое место в индивидуальном зачете среди профессионалов.

С 1 по 2 августа прошли основные дни турнира, в которых приняли участие 100 гольфистов — 56 мужчин и 44 женщины. Мастер спорта и чемпион России 2022 года Давид Нагиев стал победителем в мужском зачете, получив приз — один миллион рублей.