Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

Фото: Даниил Колодин

Чемпионат по гольфу, который проходил с 30 июля по 2 августа, завершился в Подмосковье. Призовой фонд одного из главных событий гольф-сезона составил 2,5 миллиона рублей.

Перед началом чемпионата, 30 июля, состоялся тренировочный раунд, который позволил участникам ознакомиться с полем, его особенностями и скоростью гринов, а также выработать стратегию на предстоящие дни турнира. Открытие чемпионата, 31 июля, прошло в необычном формате Pro-Am, где три любителя играли в одной команде с профессиональным гольфистом, конкурируя за главный приз.

Команда Алексея Карасева, состоящая из Рафаила Якупова, Ивана Ипатова и Марины Акишиной, стала победителем. Алексей Карасев не только выиграл в составе команды, но и занял первое место в индивидуальном зачете среди профессионалов.

С 1 по 2 августа прошли основные дни турнира, в которых приняли участие 100 гольфистов — 56 мужчин и 44 женщины. Мастер спорта и чемпион России 2022 года Давид Нагиев стал победителем в мужском зачете, получив приз — один миллион рублей.

Фото: Даниил Колодин

В женском зачете Александра Чекалина и Полина Марина показали одинаковый результат и отправились на переигровку, которая стала первой в профессиональной карьере обеих спортсменок. В итоге Александра победила, сделав берди на 10 лунке. Серебряные медали достались Полине Мариной и Максиму Здановичу, а бронзу завоевали Алиса Молоканова и Андрей Павлов.

Фото: Даниил Колодин

Директор турнира Николай Афанасьев поблагодарил участников за их усилия и терпение, особенно в первый день, когда погода вынудила приостановить игру. Он отметил, что успех турнира стал возможным благодаря игрокам, а также спонсорам и партнерам, которые помогли провести мероприятие на высоком уровне.

«Наши совместные усилия помогают популяризировать гольф в нашей стране», — добавил Николай Афанасьев.

В финальный день для гостей турнира организовали урок по гольфу с профессиональным тренером, предоставив возможность попробовать себя в этом виде спорта.

Фото: Даниил Колодин
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Фото: Даниил Колодин
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Фото: Даниил Колодин
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Фото: Даниил Колодин
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Фото: Даниил Колодин
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Чемпионат по гольфу с призовым фондом 2,5 млн рублей прошел в Подмосковье

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