Чемпион мира Александр Зарубин провел мастер-класс для воспитанников подмосковного центра «Авангард»
«Единая Россия» по партийному проекту «Выбор сильных» регулярно организует в Подмосковье открытые тренировки, спортивные фестивали и турниры.
В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин провел открытую тренировку и пообщался с воспитанниками центра. Ребята спрашивали Зарубина о профессиональном спорте, тренировочном режиме, подготовке к соревнованиям и о том, какие качества необходимы спортсмену, чтобы добиваться побед.
Для Александра Зарубина это уже не первый мастер-класс в центре «Авангард» — ранее тренировку для его воспитанников он провел в начале лета.
«Спорт дает молодому человеку гораздо больше, чем физическую подготовку. Он учит дисциплине, ответственности за свои решения, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в „Авангарде“, эти качества особенно важны. В прошлый раз мы договорились, что обязательно встретимся снова, поэтому для меня было принципиально выполнить свое обещание и вернуться с новой тренировкой», — отметил Александр Зарубин.
Участница смены Татьяна Епифанова приезжает в «Лагерь настоящих героев» уже в четвертый раз. По ее словам, особенно интересно, когда к обычным занятиям добавляются встречи с людьми, которые добились серьезных результатов в своем деле.
«Александр Зарубин — настоящая звезда, многократный чемпион России и мира, поэтому здорово, что он не просто приехал к нам в гости, а тренировался вместе с нами, показывал упражнения и делился своим опытом. Вообще в „Авангарде“ постоянно происходит что-то новое: встречи с героями, инструкторские занятия, мастер-классы. Я приезжаю сюда уже четвертую смену, здесь у меня появились друзья из разных городов Подмосковья. А знания, которые получаю здесь, помогают мне на олимпиадах по ОБЖ и в „Юнармии“», — рассказала Татьяна Епифанова.
После тренировки Александр Зарубин возложил цветы на «Аллее Героев СВО», расположенной на территории центра «Авангард», и почтил память защитников Отечества, погибших при выполнении боевых задач. Поддержка участников специальной военной операции для спортсмена — неотъемлемая часть общественной работы. Александр регулярно выезжает в новые регионы и участвует в гуманитарных миссиях.
Проект «Единой России» «Выбор сильных» объединяет федерации самбо, дзюдо и спортивной борьбы. Одно из его направлений — развитие массового и детско-юношеского спорта, создание и оснащение секций в образовательных учреждениях, а также поддержка наставничества.