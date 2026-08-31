Сегодня 16:06 Чемпион мира Александр Зарубин провел мастер-класс для воспитанников подмосковного центра «Авангард» Фото: пресс-служба центра Авангард Подмосковье

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«Единая Россия» по партийному проекту «Выбор сильных» регулярно организует в Подмосковье открытые тренировки, спортивные фестивали и турниры.

В центре военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в парке «Патриот» многократный чемпион России и мира по смешанным единоборствам Александр Зарубин провел открытую тренировку и пообщался с воспитанниками центра. Ребята спрашивали Зарубина о профессиональном спорте, тренировочном режиме, подготовке к соревнованиям и о том, какие качества необходимы спортсмену, чтобы добиваться побед. Для Александра Зарубина это уже не первый мастер-класс в центре «Авангард» — ранее тренировку для его воспитанников он провел в начале лета.

Фото: пресс-служба центра Авангард

«Спорт дает молодому человеку гораздо больше, чем физическую подготовку. Он учит дисциплине, ответственности за свои решения, умению преодолевать себя и не отступать после первой неудачи. Для ребят, которые проходят подготовку в „Авангарде“, эти качества особенно важны. В прошлый раз мы договорились, что обязательно встретимся снова, поэтому для меня было принципиально выполнить свое обещание и вернуться с новой тренировкой», — отметил Александр Зарубин.

Участница смены Татьяна Епифанова приезжает в «Лагерь настоящих героев» уже в четвертый раз. По ее словам, особенно интересно, когда к обычным занятиям добавляются встречи с людьми, которые добились серьезных результатов в своем деле.

Фото: пресс-служба центра Авангард

«Александр Зарубин — настоящая звезда, многократный чемпион России и мира, поэтому здорово, что он не просто приехал к нам в гости, а тренировался вместе с нами, показывал упражнения и делился своим опытом. Вообще в „Авангарде“ постоянно происходит что-то новое: встречи с героями, инструкторские занятия, мастер-классы. Я приезжаю сюда уже четвертую смену, здесь у меня появились друзья из разных городов Подмосковья. А знания, которые получаю здесь, помогают мне на олимпиадах по ОБЖ и в „Юнармии“», — рассказала Татьяна Епифанова.