Сегодня 14:08 Чем заняться в Подмосковье в длинные выходные с 12 по 15 июня: фестивали, выставки, забеги 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Предстоящие длинные выходные, с 12 по 15 июня, приуроченные ко Дню России, — отличная возможность вдохновиться природой, прикоснуться к искусству, открыть для себя историю и просто провести время с пользой. Московская область подготовила насыщенные культурную и развлекательную программу, которая понравится как взрослым, так и детям.

Фестивали и концерты Фольклор на главной сцене Зарайска В городе традиционно громко и весело отметят День России. Конкурс народной песни, частушек и плясовых мелодий пройдет 12 июня. Это уже XV фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!». Все желающие смогут насладиться звучанием народных инструментов, спеть вместе с артистами и увидеть танцевальные коллективы в ярких костюмах. Неподдельные эмоции гарантированы. Вход свободный. Музыка, история и VR-погружение в XVIII век

Любителям музыки, истории и необычных форматов 14 июня стоит отправиться в Коломну на Четвертый Международный фестиваль «Шкинь-опера». В этом году он посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора между Российской и Османской империями. В программе мероприятия, которое состоится в усадьбе Бибиковых, концерты на главной сцене перед Свято-Духовским храмом, лекции о дипломатии XVIII века, книжная ярмарка.

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Все желающие смогут посетить VR-шатер и отправиться в цифровое путешествие в 1774 год. Для детей подготовили интерактивные зоны, а для любителей перекусить — гастрономические пространства. Вход свободный. Выставки и спектакли Выставка модернистов в «Новом Иерусалиме» В грядущие выходные предлагаем посетить одно из знаковых событий в Подмосковье в этом сезоне — экспозицию «Свет между мирами». Более 160 произведений искусства 1920–1930-х годов из России и Узбекистана собраны под одной крышей. Совместный проект музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Каракалпакстана им. И. Савицкого позволяет погрузиться в прошлое, принять участие в культурном диалоге и получить большую порцию вдохновения. Стоимость билетов начинается от 250 рублей. Детское воскресенье в музее-заповеднике «Мелихово»

Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 15 июня приглашает семьи посетить специальную программу, в рамках которой юные гости и их родители смогут отправиться в интерактивное путешествие по усадьбе, разгадывая загадки.

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Кульминацией станет спектакль «Фантазеры» по рассказам Николая Носова — веселая и добрая история о дружбе и воображении. Постановка перенесет взрослых в ностальгическое детство, а детей познакомит с героями, которые умеют мечтать и находить выход из любых ситуаций.

Стоимость билета — 1300 рублей. «Волшебные путешествия» в усадьбе Вяземы До 6 июля во дворце усадьбы Вяземы открыта одноименная выставка, посвященная творчеству Галины Беды — знаменитой художницы. Именно она создала яркие образы в мультфильмах «Лоскутик и Облако», «Кошкин дом», «Новоселье у Братца Кролика», «Новое платье короля» и многих других. В экспозиции можно увидеть эскизы к «Голубой стреле», пастельные пейзажи русских городов и зарисовки из путешествий. Билет обойдется в 100 рублей. Спорт и адреналин Мотофристайл-шоу FMX13

Начать длинные выходные можно в Мытищах, где 12 июня состоится мотофристайл-шоу от команды FMX13. Под управлением легендарного Алексея Колесникова мотокаскадеры исполнят головокружительные трюки и фигуры в воздухе.

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Если в этот день вы не получите достаточно энергии и драйва, то можно посетить выступления мотоциклистов в Дмитрове 14 июня. Вход свободный «Ленинский ЗаБег»: спорт и история Музей-заповедник «Горки Ленинские» 12 июня приглашает на праздничный забег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путь проложат по тенистым аллеям среди архитектурных памятников. Взрослые смогут выбрать дистанции 4,5 и девять километров. Детям предложат пробежать два километра. Старт в 10:00, а церемония награждения пройдет в 11:30. Организаторы позаботились о пунктах питания и музыкальном сопровождении для участников. Регистрация уже закрыта, но можно прийти поболеть за бегунов и пропитаться духом спортивного праздника. Новые впечатления вдали от толпы В выходные многие хотят отдохнуть от скопления людей и провести время на природе. Для них в Подмосковье также доступны развлечения. В небо на воздушном шаре Представьте, как плавно поднимаетесь над землей, наблюдая за живописными просторами Московской области с высоты птичьего полета. Такое путешествие предлагают многие аэроклубы, в том числе в Люберцах, Дмитрове, Переславле-Залесском и на аэродроме Ватулино.

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Продолжительность полета — от 50 до 75 минут, а главное условие — подходящая погода: отсутствие дождя и ветер не сильнее пяти метров в секунду.

Клуб «Аэровальс» в Дмитрове позиционирует это развлечение как идеальный подарок — романтический, корпоративный или просто незабываемый опыт для себя. Групповой полет обойдется в 10 990 рублей. Доступны тарифы для двоих, но они обойдутся дороже. Дикая природа и походная романтика Любителям активного отдыха на воде понравится сплав на байдарках по реке Нерской — одной из самых живописных в Подмосковье. Извилистое русло, песчаные пляжи и высокие сосны создают ощущение настоящего путешествия. Даже новички справятся с этим маршрутом, а после сплава можно расслабиться в походной бане под гитарные переборы. Любители, у которых есть собственные байдарки, могут пройти маршрут бесплатно. Те, кто хочет присоединиться к группе, получить снаряжение и сопровождение, могут вступить в «Клуб приключений» и отправиться в путешествие с 11 по 13 июня. Сплав обойдется в 15 тысяч рублей. Стрельба из лука Кто в детстве не мечтал почувствовать себя Робин Гудом или отважным воином? В этнопарке «Кочевник» в Хотькове можно не только пострелять из лука и арбалета, но и узнать, как древние люди использовали разные типы стрел — от бронебойных до «поющих ведьм».

Инструкторы научат правильно держать лук, целиться и поражать мишени. Развлечение подходит и детям, и взрослым — есть даже семейные программы.

Детский билет обойдется в 500 рублей, а взрослый — в 900.