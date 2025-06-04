Чем заняться в Подмосковье в длинные выходные с 12 по 15 июня: фестивали, выставки, забеги
Предстоящие длинные выходные, с 12 по 15 июня, приуроченные ко Дню России, — отличная возможность вдохновиться природой, прикоснуться к искусству, открыть для себя историю и просто провести время с пользой. Московская область подготовила насыщенные культурную и развлекательную программу, которая понравится как взрослым, так и детям.
Фестивали и концерты
Фольклор на главной сцене Зарайска
В городе традиционно громко и весело отметят День России. Конкурс народной песни, частушек и плясовых мелодий пройдет 12 июня. Это уже XV фестиваль «Играй, гармонь! Звени, частушка!».
Все желающие смогут насладиться звучанием народных инструментов, спеть вместе с артистами и увидеть танцевальные коллективы в ярких костюмах.
Неподдельные эмоции гарантированы.
Вход свободный.
Музыка, история и VR-погружение в XVIII век
Любителям музыки, истории и необычных форматов 14 июня стоит отправиться в Коломну на Четвертый Международный фестиваль «Шкинь-опера». В этом году он посвящен 250-летию подписания Кючук-Кайнарджийского мирного договора между Российской и Османской империями.
В программе мероприятия, которое состоится в усадьбе Бибиковых, концерты на главной сцене перед Свято-Духовским храмом, лекции о дипломатии XVIII века, книжная ярмарка.
Все желающие смогут посетить VR-шатер и отправиться в цифровое путешествие в 1774 год.
Для детей подготовили интерактивные зоны, а для любителей перекусить — гастрономические пространства.
Вход свободный.
Выставки и спектакли
Выставка модернистов в «Новом Иерусалиме»
В грядущие выходные предлагаем посетить одно из знаковых событий в Подмосковье в этом сезоне — экспозицию «Свет между мирами».
Более 160 произведений искусства 1920–1930-х годов из России и Узбекистана собраны под одной крышей.
Совместный проект музея «Новый Иерусалим» и Музея искусств Каракалпакстана им. И. Савицкого позволяет погрузиться в прошлое, принять участие в культурном диалоге и получить большую порцию вдохновения.
Стоимость билетов начинается от 250 рублей.
Детское воскресенье в музее-заповеднике «Мелихово»
Музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» 15 июня приглашает семьи посетить специальную программу, в рамках которой юные гости и их родители смогут отправиться в интерактивное путешествие по усадьбе, разгадывая загадки.
Кульминацией станет спектакль «Фантазеры» по рассказам Николая Носова — веселая и добрая история о дружбе и воображении.
Постановка перенесет взрослых в ностальгическое детство, а детей познакомит с героями, которые умеют мечтать и находить выход из любых ситуаций.
Стоимость билета — 1300 рублей.
«Волшебные путешествия» в усадьбе Вяземы
До 6 июля во дворце усадьбы Вяземы открыта одноименная выставка, посвященная творчеству Галины Беды — знаменитой художницы.
Именно она создала яркие образы в мультфильмах «Лоскутик и Облако», «Кошкин дом», «Новоселье у Братца Кролика», «Новое платье короля» и многих других.
В экспозиции можно увидеть эскизы к «Голубой стреле», пастельные пейзажи русских городов и зарисовки из путешествий.
Билет обойдется в 100 рублей.
Спорт и адреналин
Мотофристайл-шоу FMX13
Начать длинные выходные можно в Мытищах, где 12 июня состоится мотофристайл-шоу от команды FMX13. Под управлением легендарного Алексея Колесникова мотокаскадеры исполнят головокружительные трюки и фигуры в воздухе.
Если в этот день вы не получите достаточно энергии и драйва, то можно посетить выступления мотоциклистов в Дмитрове 14 июня.
Вход свободный
«Ленинский ЗаБег»: спорт и история
Музей-заповедник «Горки Ленинские» 12 июня приглашает на праздничный забег, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Путь проложат по тенистым аллеям среди архитектурных памятников.
Взрослые смогут выбрать дистанции 4,5 и девять километров. Детям предложат пробежать два километра.
Старт в 10:00, а церемония награждения пройдет в 11:30. Организаторы позаботились о пунктах питания и музыкальном сопровождении для участников.
Регистрация уже закрыта, но можно прийти поболеть за бегунов и пропитаться духом спортивного праздника.
Новые впечатления вдали от толпы
В выходные многие хотят отдохнуть от скопления людей и провести время на природе. Для них в Подмосковье также доступны развлечения.
В небо на воздушном шаре
Представьте, как плавно поднимаетесь над землей, наблюдая за живописными просторами Московской области с высоты птичьего полета. Такое путешествие предлагают многие аэроклубы, в том числе в Люберцах, Дмитрове, Переславле-Залесском и на аэродроме Ватулино.
Продолжительность полета — от 50 до 75 минут, а главное условие — подходящая погода: отсутствие дождя и ветер не сильнее пяти метров в секунду.
Клуб «Аэровальс» в Дмитрове позиционирует это развлечение как идеальный подарок — романтический, корпоративный или просто незабываемый опыт для себя.
Групповой полет обойдется в 10 990 рублей. Доступны тарифы для двоих, но они обойдутся дороже.
Дикая природа и походная романтика
Любителям активного отдыха на воде понравится сплав на байдарках по реке Нерской — одной из самых живописных в Подмосковье.
Извилистое русло, песчаные пляжи и высокие сосны создают ощущение настоящего путешествия. Даже новички справятся с этим маршрутом, а после сплава можно расслабиться в походной бане под гитарные переборы.
Любители, у которых есть собственные байдарки, могут пройти маршрут бесплатно. Те, кто хочет присоединиться к группе, получить снаряжение и сопровождение, могут вступить в «Клуб приключений» и отправиться в путешествие с 11 по 13 июня. Сплав обойдется в 15 тысяч рублей.
Стрельба из лука
Кто в детстве не мечтал почувствовать себя Робин Гудом или отважным воином? В этнопарке «Кочевник» в Хотькове можно не только пострелять из лука и арбалета, но и узнать, как древние люди использовали разные типы стрел — от бронебойных до «поющих ведьм».
Инструкторы научат правильно держать лук, целиться и поражать мишени. Развлечение подходит и детям, и взрослым — есть даже семейные программы.
Детский билет обойдется в 500 рублей, а взрослый — в 900.