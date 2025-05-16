16 мая 2025 17:03 Фестиваль крафтового пива, «Ночь музеев» или забег? Чем заняться в Подмосковье 17 и 18 мая 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Середина мая в Подмосковье превращается в калейдоскоп красок, ароматов и звуков. Чем заняться в ближайшие выходные? От «Ночи музеев» до фестиваля пива — диапазон выбора очень широк. Как не пропустить интересное — рассказываем в материале.

Фестивали, концерты и забеги «КлинМайFest» Любителям крафтового пива и живой музыки 17 мая стоит посетить Сестрорецкий парк в Клину. На фестивале представят продукцию 60 пивоварен со всей России, а на сцене выступят коллективы The Bebop’A’Loollers, Pocket Rocket, Stereoimpulse и другие. Кроме дегустаций пенного напитка, гостей ждут фуд-траки с уличной едой, конкурсы и атмосфера настоящего праздника. «Искусство — в парки»

В Центральном парке Видного в субботу состоится фестиваль под открытым небом для любителей живописи, музыки и творчества.

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В программе: выставка репродукций Левитана, пленэр от детской школы искусств, мастер-классы и концерт местных коллективов. Отличный вариант для семейного отдыха.

«Забег Победы»

Патриотический «Забег Победы» пройдет 17 мая в парке «Фабричный пруд» в Реутове. Все желающие могут выбрать дистанции от 650 метров до 4,8 километра.

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Участие в мероприятии бесплатное, а положительные эмоции и заряд бодрости гарантированы. «Парки поют» В воскресенье Центральный парк Люберец приглашает посетителей на военно-патриотический фестиваль с хоровыми коллективами. Артисты исполнят трогательные песни о родине. Вход свободный. Ночь музеев: герои, тайны и ночные экскурсии Главная музейная ночь года состоится 17 мая. Многие учреждения Подмосковья подготовили к этому событию специальные программы. Государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим»

В музее, расположенном в Истре, можно будет бесплатно осмотреть экспозиции, посетить концерт, на котором исполнят произведения Шопена, а также стать участником лекций и мастер-классов.

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С 18:00 до 20:00 гости с детьми получат возможность свободного входа в центр «Экспонариум». Серпуховский историко-художественный музей Днем посетителям предложат побывать на бесплатных экскурсиях, а также увидеть военную реконструкцию. На вечер запланировано театрализованное путешествие по музею с аквагримом и сюрпризами «Ночной экспресс. Аван-Гард». Билеты можно купить за 1800 рублей. Музей-заповедник «Усадьба Мураново» После 16:30 все желающие смогут бесплатно зайти в парк и прогуляться. Вечером в программе — театрализованная экскурсия «В гостях у Тютчева» и музыкально-поэтический спектакль. Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина

Для любителей мистики организаторы подготовили ночной спектакль по мотивам повести Александра Пушкина «В гостях у Пиковой дамы». Билет обойдется в три тысячи рублей.

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Кроме того, для гостей проведут экскурсию «При свечах по залам дворца». Стоимость билетов начинается от 1450 рублей. Музей-заповедник «Горки Ленинские» С 12:00 до 19:00 на территории музея развернется ярмарка локальных брендов. Кроме того, любителей активного отдыха ожидают игры на свежем воздухе. В 20:30 зрителям покажут кино под открытым небом. Концерты и спектакли Цирк-шапито

Любители праздничной атмосферы, животных и акробатических этюдов 17 и 18 мая могут посетить цирковые представления.

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В Железнодорожном выступит коллектив «Корона», в Видном — «FantastiC», а в Павловском Посаде — «Circusland». Стоимость билетов начинается от тысячи рублей. «Волшебник Изумрудного города» В воскресенье в театре «Наш дом» в Химках состоится спектакль по одноименной сказке Александра Волкова. Зрители смогут вместе с артистами отправиться в волшебное путешествие по дороге из желтого кирпича. Цены на билеты начинаются от 700 рублей. Современная хореография В «Театре III РИМ» в Пушкино 18 мая пройдет концерт детской школы-студии современной хореографии «КультПроСвет». За 250 рублей можно будет увидеть уникальные номера и насладиться эстетикой танца. Чемпионат России по панкратиону В тот же день в Одинцовском округе соберутся любители зрелищ. Лучшие спортсмены из всех регионов страны продемонстрируют мастерство в этом зрелищном и динамичном виде смешанных единоборств. Билеты обойдутся в 200-1200 рублей.