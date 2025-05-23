Чем заняться в Подмосковье летом? Андрей Воробьев — о предстоящих фестивалях и концертах
Андрей Воробьев рассказал об афише проекта «Лето в Подмосковье»
Программа «Лето в Подмосковье» объединяет искусство, спорт, кулинарию и развлечения. Для всех жителей и гостей регион подготовил много ярких мероприятий, где каждому удастся найти занятие на свой вкус и весело провести каникулы или отпуск. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале.
Например, под руководством известного хореографа Егора Дружинина уже стартовал новый сезон проекта «Город танцует в парках». На открытии прошел грандиозный концерт с участием коллективов и исполнителей со всей России. На проекте на протяжении полутора месяцев подмосковные спортсмены будут бороться за звание лучших.
Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится уже в 25-й раз и принимает участников из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В стенах музея-заповедника жителей региона будут ждать более 20 постановок по мотивам произведений А. П. Чехова.
Фестиваль «Каникулы» в усадьбе «Горки Ленинские» станет новой летней традицией, организованной режиссером Ильей Авербухом. Весь июнь для гостей будут проходить тематические мероприятия: театральные постановки, кинопоказы, лекции, спортивные соревнования, гастромаркеты и разнообразные мастер-классы. Место подойдет для отдыха с друзьями или семьей.
«Проект: ПОЭТ» приглашает желающих в музей-заповедник А. С. Пушкина «Большие Вяземы». Здесь пройдут яркие выступления известных артистов сцены и кино: Бориса Щербакова, Гоши Куценко, Павла Деревянко и других. Программа включает авторские чтения современных поэтов, театральные постановки, а также «открытый микрофон».
Международный фестиваль искусств имени П. И. Чайковского является одним из крупнейших культурных событий России. На нем зрителей порадуют знаменитые исполнители и музыканты, среди которых пианист Борис Березовский, оперная певица Симона Кермес, артист балета Денис Родькин, скрипач Ло Чаовэнь, актер Евгений Миронов и артисты театра «Геликон-опера». В завершение фестиваля пройдет «Ночь Чайковского». Там исполнят оперу «Иоланта» в авторской интерпретации Юрия Башмета.
В музее «Новый Иерусалим» откроется VIII ежегодный музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей», приуроченный к празднованию 80-летия Великой Победы. В программу войдут композиции выдающихся русских композиторов Сергея Прокофьева, Дмитрия Шостаковича, Арама Хачатуряна, Сергея Рахманинова и многих других.
«Сырный фестиваль» в городе Истра соберет порядка 350 ферм и более 30 производителей сыров, молока, мяса, хлеба, рыбы и меда. Посетители смогут попробовать широкий ассортимент продуктов и насладиться комфортной обстановкой.
Любителей джаза ждет яркое событие — фестиваль «Джазовые сезоны» в музее-заповеднике «Архангельское». Там российские и зарубежные мастера жанра, включая Игоря Бутмана и Московский джазовый оркестр, проведут концерты, интерактивные занятия и творческие встречи с гостями.
С подробной информацией о мероприятиях можно ознакомиться на туристическом портале Московской области.