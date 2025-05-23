Программа «Лето в Подмосковье» объединяет искусство, спорт, кулинарию и развлечения. Для всех жителей и гостей регион подготовил много ярких мероприятий, где каждому удастся найти занятие на свой вкус и весело провести каникулы или отпуск. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в личном Telegram-канале .

Например, под руководством известного хореографа Егора Дружинина уже стартовал новый сезон проекта «Город танцует в парках». На открытии прошел грандиозный концерт с участием коллективов и исполнителей со всей России. На проекте на протяжении полутора месяцев подмосковные спортсмены будут бороться за звание лучших.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится уже в 25-й раз и принимает участников из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана и Китая. В стенах музея-заповедника жителей региона будут ждать более 20 постановок по мотивам произведений А. П. Чехова.