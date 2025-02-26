26 февраля 2025 17:19 От Достоевского и Коловрата до кремля и коврижки. Чем славится город Зарайск в Подмосковье 0 0 0 Эксклюзив

Подмосковье

Отдых

Природа

Путешествия

Музеи

Зарайск

История

Литература

Настоящая находка для любителей коротких путешествий и ярких впечатлений скрывается на юго-востоке Подмосковья. Зарайск — ровесник Москвы — привлекает туристов своими видами, обилием соборов и, конечно, собственным кремлем. А усадьба Даровое поблизости — место из детства Достоевского и отправная точка в становлении его как писателя.

Город Зарайск в Подмосковье: главное

основан в 1146 году;

в городе живут 36 618 человек;

находится в 150 километрах от Москвы;

средний чек в кафе — 500 рублей, в ресторане — тысяча;

стоимость номера в отеле — от двух тысяч рублей в сутки.

История Зарайска Зарайск впервые упоминается как Осетр — по наименованию притока Оки, на которой он стоит. Позже его называли Новгородком-на-Осетре или Николой-на-Осетре. Современное имя Зарайск получил в XVII веке, однако происхождение этого слова остается неясным. Оно может означать «лес», «болото» или даже «разбиться насмерть». Последнее толкование связано со словом «заразить» в его древнерусском значении «убить». Согласно легенде, в 1237 году супруга князя Федора Юрьевича в попытке избежать татарского плена бросилась из окна своего терема и умерла от удара о землю. На протяжении пяти столетий Зарайск был пограничной крепостью Московского княжества и Русского государства. С конца XVIII века он входил в состав Рязанской губернии, а в XVIII–XIX веках стал важным торговым центром на пути в Рязань, Каширу и Москву.

В середине XIX века новую дорогу и железнодорожные пути проложили мимо города, что замедлило развитие торговли и промышленности, однако позволило ему сохранить свой исторический облик. К Московской области он относится с 1937 года.

Что посмотреть в Зарайске за один день Зарайский кремль и музей-заповедник Иоанно-Предтеченский собор Никольский собор Водонапорная башня Площадь Революции Источник «Белый колодец» Дом-музей А. С. Голубкиной Зарайский театральный музей А. А. Бахрушина Музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое» Могила богатыря Топ-10 достопримечательностей Зарайска 1. Зарайский кремль и музей-заповедник Зарайский кремль, построенный в XVI веке по приказу князя Василия III, — самый маленький в России. Крепость, стены которой создали из речных камней и специального строительного раствора, не раз выдерживала осады крымских ханов. Восточные ворота появились лишь в 1789 году, когда кремль утратил оборонное значение, а Зарайск превратился в крупный торговый центр.

Сейчас строение можно рассмотреть со всех сторон, а также зайти внутрь, где располагается основанный в 1918 году музей. Собрание артефактов охватывает обширный период истории — от каменного века до начала XX столетия. Постоянная экспозиция музея, разбитая на четыре тематические части, погружает гостей в захватывающее путешествие сквозь века. Первый раздел посвящен археологическим находкам, обнаруженным на Зарайской стоянке эпохи палеолита. Можно увидеть фрагменты украшений, орудий труда, наконечники копий. Во втором зале размещена богатейшая коллекция дворянских и купеческих портретов XVIII–XIX веков. Третий раздел — о выдающихся произведениях русской живописи XVIII — начала XX века, среди которых работы Ильи Репина, Ивана Шишкина, Леона Бакста. Завершает постоянную экспозицию зал зарубежного искусства, представляющий коллекцию картин Александра Молинари, Иоганна Барду и других европейских художников.

2. Иоанно-Предтеченский собор В центре Зарайского кремля возвышается Иоанно-Предтеченский собор. Еще до основания крепости на этом месте был храм, однако он разрушен. Современный архитектурный объект возвели в начале XX века. В советское время здание сильно пострадало, многие элементы первоначального стиля утрачены. В 90-е годы собор вновь открыли для богослужений, а позже восстановили. Сейчас любой желающий может насладиться внутренним убранством и детально рассмотреть фрески на стенах.

Фото: Медиасток.рф 1/5 Фото: Медиасток.рф 2/5 Фото: Медиасток.рф 3/5 Фото: Медиасток.рф 4/5 Фото: Медиасток.рф 5/5

3. Собор Николая Чудотворца Расположенный рядом с Иоанно-Предтеченским собором, этот храм куда более древний. Впервые о нем упоминали в XIII веке. Строение, сохранившееся до наших дней, появилось во второй половине XVII столетия. Сейчас там регулярно проходят службы. Главная реликвия собора — чудотворная икона святителя Николая, которую в 1224 году принес из Херсонеса священник Евстафий. Паломники посещают церковь, чтобы своими глазами увидеть образ и помолиться.

4. Водонапорная башня Зарайска Восьмигранному сооружению, напоминающему шахматную ладью, свыше 100 лет. Башня уже давно не используется по назначению, однако туристы могут подняться по винтовой лестнице на высоту 29 метров, чтобы осмотреть окрестности. После этого можно отдохнуть в сквере возле сооружения и полюбоваться его необычной формой.

Фото: Медиасток.рф 1/3 Фото: Медиасток.рф 2/3 Фото: Медиасток.рф 3/3

5. Площадь Революции Одно из главных общественных пространств города находится практически напротив кремля. Здесь можно посидеть после прогулки по кремлю и осмотра соборов. В центре площади установлен величественный памятник Неизвестному солдату.

Фото: Медиасток.рф 1/3 Фото: Медиасток.рф 2/3 Фото: Медиасток.рф 3/3

6. Источник «Белый колодец» Согласно летописям, когда в 1225 году князю Зарайска передали икону Николая Чудотворца, из земли в живописной долине реки Осетр забил источник.

Фото: Медиасток.рф 1/2 Фото: Медиасток.рф 2/2

С тех времен жители города каждый год 11 августа совершают крестный ход к этому месту от Никольского собора. Любой желающий может увидеть источник своими глазами.

Фото: Медиасток.рф 1/4 Фото: Медиасток.рф 2/4 Фото: Медиасток.рф 3/4 Фото: Медиасток.рф 4/4

7. Дом-музей А. С. Голубкиной Уникальный опыт можно получить во время посещения дома Анны Голубкиной. В 1864 году она родилась в Зарайске в простой мещанской семье. Молодая девушка училась в Москве и стала знаменитым скульптором — ее работы хранятся не только на родине, но и в музее в Париже. В ее отчем доме открыли музей, который позволяет узнать больше об этой талантливой женщине, а также погрузиться в атмосферу прошлого. 8. Зарайский театральный музей им. А. А. Бахрушина Любителям театра понравится музей, названный в честь мецената и коллекционера Алексея Бахрушина. Именно его усилиями была создана экспозиция, состоящая из нескольких тысяч экспонатов. В музее можно увидеть афиши, костюмы и другую театральную атрибутику. 9. Музей-усадьба Ф. М. Достоевского «Даровое» Возле Зарайска расположена усадьба, в которой свои детские годы провел один из величайших писателей в истории — Федор Достоевский.

Во флигеле воссоздали комнаты его родителей. Также экспозиция демонстрирует, какие образы Дарового литератор перенес в свое творчество. Желающие могут отправиться на экскурсию, а затем прогуляться по живописным аллеям. В усадьбе часто устраивают мастер-классы, чаепития и другие мероприятия, привлекающие гостей.

10. Могила богатыря Недалеко от Зарайска скрывается еще одна жемчужина для любителей истории. На Великом поле, между деревнями Калиновка и Китаево, находится Могила богатыря, где, по преданию, покоится былинный герой Евпатий Коловрат. Сейчас это место относится не к Московской области, а к Рязанской. Добраться туда можно за полчаса, но только на машине.

Зарайск сейчас: что еще интересно туристу

Многие посещают город, чтобы перезагрузиться и замедлиться, окунувшись в атмосферу старины. По дорожкам можно проехаться на велосипеде, любуясь архитектурой и природой. Зарайск способен подарить и новые гастрономические впечатления. Непременно стоит попробовать местные коврижки, щедро сдобренные разнообразными специями. Они продаются почти во всех городских кафе и ресторанах.

В трактире возле Водонапорной башни можно отведать жаркое, а также произведенные в городе сыры. Их часто покупают в подарок. В церковной лавке возле источника «Белый колодец» посетители могут выпить горячий чай и перекусить пирожками — это обойдется в 150 рублей. В ресторане «Старый город» столики лучше бронировать заранее. Он подойдет для любителей делать красивые снимки: владельцы заведения особое внимание уделяют подаче блюд. Средний чек составляет 1,5 тысячи рублей. В Зарайске регулярно проводят фестивали, концерты и прочие мероприятия. Здесь часто собираются реконструкторы, за костюмированными представлениями которых любят наблюдать местные жители и гости города. Местный парк регулярно публикует афишу мероприятий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Актуальное расписание событий можно увидеть и на сайте Дворца культуры имени В. Н. Леонова.

Как добраться в Зарайск и где остановиться Самый простой способ доехать до города — отправиться на автомобиле. По трассе М5 (Ново-Рязанское шоссе) необходимо добраться до Луховиц, а дальше следовать указателям. Дорога на общественном транспорте займет немного дольше. От станции метро «Выхино» каждый день с 07:30 до 20:30 ходит автобус № 330. Интервалы движения составляют примерно час, а путь займет 2,5 часа без учета пробок. Пассажиров высаживают возле кремля.

Также можно сесть на электричку от Казанского вокзала и за 2,5 часа доехать до станции «Голутвин». Оттуда необходимо сесть на автобус, который идет до Зарайска 45 минут. В городе есть несколько отелей, где туристы могут отдохнуть и переночевать. Чаще всего путешественники выбирают гостевой дом «Постоялый двор», который расположен рядом с главными достопримечательностями. Цены на номера начинаются от 2000 рублей в сутки. Завтрак включен в стоимость проживания. В трехзвездочном отеле «Зарайск» не предусмотрено питание, зато в каждой комнате есть телевизор, кондиционер и ванная. Проживание обойдется минимум в 2800 рублей в сутки. Хостел «Соты» тоже находится в центре города. Там можно переночевать в капсуле в общей комнате. Желающие могут выбрать тариф для проживания с животными и приехать вместе с питомцем. Стоимость начинается от 2600 рублей.