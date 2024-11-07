Сегодня 17:04 Олени, уютные домики для ночевки и мастерская Деда Мороза. Чем порадует «Лосиный остров» зимой Парк «Лосиный остров» перешел на зимний режим работы 0 0 0 Фото: Медиасток.рф Эксклюзив

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Подмосковье славится своими заповедными местами. Жители всей России приезжают круглый год, чтобы насладиться нетронутой природой. Одна из уникальных локаций — парк «Лосиный остров», который стал победителем всероссийской туристической премии «Маршрут года», взяв первое и третье места в двух номинациях. Сейчас он переходит на зимний режим работы, но продолжает радовать посетителей.

Зимние активности: что посмотреть в 2024 году Во время подготовки заповедника к зиме здесь создадут несколько лыжных трасс разной протяженности, а для удобства посетителей организуют работу пунктов проката снаряжения и обогрева. Попасть на его территорию можно из нескольких районов Москвы и Подмосковья. Кроме того, парк знаменит своими тюбинговыми горками. Еще одна особенность заказника — экскурсии в зимний период. Так, гостям традиционно предлагают посетить «Оленью тропу» и биостанцию. Тропа представляет собой настил над землей протяженностью около 1,5 километра. Вдоль нее расположены подкормочные площадки, где ежедневно собираются сотни пятнистых оленей. Увидеть этих пугливых животных можно только зимой. При этом совсем недавно на тропе заметили первых оленей.

Фото: Медиасток.рф

Посещение биостанции станет особенно интересным для маленьких гостей. Там будет организована работа мастерской Деда Мороза, где подготовят фотозону и проведут мастер-классы по росписи игрушек. Также на территории установят почтовый ящик, где любой желающий сможет отправить письмо доброму волшебнику и загадать желание.

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Еще одна давняя традиция парка — катание на лошадях. Всего на территории заповедника расположено пять конных баз, каждая из которых сможет порадовать посетителей уникальной программой отдыха. Кроме вышеперечисленных активностей, в парке работает дендрарий. Там произрастает около 800 видов растений, которые дают представление о системе лесов на Дальнем Востоке и Кавказе, а также в Сибири и Восточной Европе. Среди них 80 видов деревьев и 76 видов кустарников. В парке живут 43 вида млекопитающих, около 180 видов птиц, пять видов пресмыкающихся и восемь видов земноводных. Для любителей активного отдыха на природе на территории биостанции работает глэмпинг. Посетителям предлагают для проживания комфортные деревянные домики, окруженные лесом. Рядом с каждым из них оборудована мангальная зона.

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Как добраться до парка «Лосиный остров» в Подмосковье Существует несколько удобных способов добраться до парка. Первый вариант — это поездка на метро. Ближайшие станции, такие как ВДНХ, «Медведково» и «Бабушкинская», обеспечивают удобный доступ к заповедной территории. После выхода из метро можно воспользоваться автобусами или маршрутками, которые доставят ко входам в парк. Также можно доехать на автобусе. Множество маршрутов проходит через районы, прилегающие к парку. Например, от станции ВДНХ курсирует троллейбус № 76, а также автобусы № 136 и 176. Для автомобилистов предусмотрены парковочные зоны рядом с главными входами. Основные входы расположены на Ярославском шоссе и улице Поперечной, что делает поездку на личном транспортном средстве комфортной и удобной.

Фото: https://losinyiostrov.ru/

История заповедника «Лосиный остров» В 1798 году по указу Павла I был создан лесной департамент, а в 1804 году «Лосиный остров» стал важным казенным имуществом. Несмотря на рост Москвы и Подмосковья, эти границы остаются почти неизменными. В 1823–1824 годах была создана сеть просек и кварталов, сохранившаяся до сих пор. В 1842–1844 годах «Лосиный остров» стал первым объектом лесоустройства в России, что положило начало документальной истории его лесов. Сегодня «Лосиный остров» является особо охраняемой природной территорией и национальным парком, играющим важную роль в экологии столицы. «Лосиный остров» также уникален тем, что примерно треть его площади находится на территории мегаполиса (и это самая большая в мире лесная зона в черте города). Остальная часть располагается в Московской области.