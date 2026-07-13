Одноэтажные многоквартирные дома Подмосковья продолжают активно переводить в статус блокированной жилой застройки. Это дает возможность жителям узаконить свои права на земельный участок. С начала года процедуру прошли более 800 объектов. Об этом на еженедельном совещании губернатора Андрея Воробьева с главами и региональным правительством сообщил глава областного Минстроя Александр Туровский.

Жилой фонд Подмосковья составляет около 52 тысяч многоквартирных жилых домов. Около 10% из них — одноэтажные. Это порядка 5,3 тысячи зданий.

«Перевод многоквартирных домов в статус блокированной застройки важен для наших жителей, которые получают возможность оформить в собственность участок земли, хозяйство, недвижимость», — отметил губернатор.

Обычно в одноэтажных МКД живут от двух и более семей с отдельными входами и собственным земельным участком. Из-за статуса придомовая территория не принадлежит собственникам. Исправить это можно, пройдя процедуру перевода.

По словам Туровского, только за последний год от жителей поступило более 1,1 тысячи таких обращений. Они хотят не только перевести дома в статус ИЖС, но и оформить землю.

«Видим, что это актуально и востребовано. Мы провели полную инвентаризацию МКД. 1386 не подлежат переводу, 644 требуют дополнительной проработки», — сказал министр.