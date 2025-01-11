Бутылочное горлышко Королева. Жители наукограда поддержали строительство нового въезда

Почти месяц прошел с того момента, как журналист и житель Королева Дмитрий Маслак на пресс-конференции с президентом Владимиром Путиным поднял вопрос о необходимости строительства третьего въезда в наукоград для ликвидации пробок, в которых часами стоят местные. Как в городе хотят решить проблему, выяснила ведущая 360.ru Елена Кононова.

Новой дороге — быть

Место встречи многих жителей Королева в вечернее время — пробка на въезде в наукоград. Пропускная способность на улице Пионерской давно себя исчерпала, особенно напряженная обстановка складывается в час пик.

«Дорогу нам!» — требуют местные из своих авто.

Житель Александр рассказал, как каждый день добирается из Мытищ по 50 минут.

«Это вообще полный ужас. Сколько лет ездим, и каждый раз стоять уже невозможно», — возмутился он.

В пробках стоят не только владельцы личных авто — тяжело проехать пассажирскому транспорту и машинам экстренных служб. Но водители следят за новостями и знают: новой дороге — быть. О бутылочном горлышке на въезде в наукоград главе государства рассказал журналист Маслак. Просьбу о третьем въезде услышали, а горожане стали узнавать Дмитрия на улицах.

«Месяц практически уже прошел. Конечно, появилась городская узнаваемость, слава. Люди, конечно, узнают, в магазинах, говорят „спасибо“», — рассказал журналист.

Трассу возведут без нарушений эконорм

Но есть и те, кто опасается строительства новой дороги. Согласно разработанному проекту, трасса пройдет через часть территории национального парка «Лосиный Остров».

«В лесу сам езжу на велосипеде, не особенно там хочется по трассам разъезжать», — заявил житель Николай.

Дорога на территории «Лосиного Острова» существовала в советское время. В правительстве Подмосковья понимают все ответственность, и единственный вариант — возвести трассу деликатно, без нарушений экологических норм. Это возможно: Минприроды России и надзорные органы уже ознакомились с проектом.

Дмитрий Маслак, в свою очередь, подчеркнул, что для него важно довести дело до конца.