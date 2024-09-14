БТИ Подмосковья внедрит голосовых помощников для работы с заявителями

В Московской области изменился порядок работы бюро технической инвентаризации. Эти корректировки касаются перехода отделений БТИ в МФЦ, что, по мнению руководства, сделает услуги более доступными для жителей. Об этих и других нововведениях Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказала генеральный директор Московского областного БТИ Елена Казимир.

По ее словам, изменения позволяют жителям Подмосковья обращаться за услугами БТИ в те же центры, где они решают другие вопросы с государственными структурами. Так, в МФЦ можно заказать технический паспорт, справки из архивов БТИ, а также получить консультацию. Она отметила, что БТИ хранит архивы с 1927 года, содержащие более четырех миллионов дел, и граждане могут восстановить утерянные документы, заказав их через МФЦ.

В БТИ можно заказать кадастровые работы, оценку недвижимости и досудебную экспертизу в случаях имущественных споров, например, при затоплении квартиры. В случае разногласий с соседями по поводу возмещения ущерба досудебная экспертиза может стать весомым аргументом в суде.

«Все услуги БТИ, такие как техническая инвентаризация, архивные справки и консультации, предоставляются на платной основе. Исключение составляют запросы от государственных органов», — отметила Казимир.

Она также подчеркнула, что только специализированные организации, как БТИ, имеют право на выполнение технической инвентаризации, что закреплено на законодательном уровне. Центры МФЦ удобно расположены и предлагают возможность решить несколько вопросов за одно посещение, что значительно экономит время.

Жители могут также воспользоваться услугами БТИ онлайн или через «Госуслуги», однако, онлайн-консультации пока не развиты. Чтобы решить эту проблему, бюро планирует внедрить голосовых помощников для удаленного общения с клиентами.

В будущем БТИ также намерено расширить спектр услуг, включая внедрение мобильных офисов, которые будут обслуживать садовые товарищества. Это позволит гражданам заказывать услуги, не выезжая за пределы своего СНТ. Мобильные бригады будут предоставлять консультации и оформлять необходимые документы прямо на месте.

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