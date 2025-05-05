Бригады работают 24/7. Власти обозначили срок подключения электричества в Истре

Витушева: шесть населенных пунктов и 41 СНТ осталось подключить в Истре

Муниципальный округ Истра оказался в эпицентре самого крупного отключения электричества в Московской области во время недавнего снегопада — без света в одночасье остались более 19 тысяч человек. Об этом и о том, когда во все населенные пункты района вернут электричество, на совещании в формате видеосвязи с губернатором Андреем Воробьевым доложила глава округа Татьяна Витушева .

Чиновница полностью согласилась с оценкой Россетей, согласно которой самое большое аварийное отключение электричества во время внезапного снегопада произошло именно в истринском мунципалитете.

Несмотря на значительное снижение количества неподключенных населенных пунктов и СНТ, аварийные бригады работают в режиме 24/7 и будут работать до полного устранения последствий удара стихии

К позднему вечеру воскресенья, 4 мая, электроснабжение пока не восстановили в шести населенных пунктах и 41 садовом товариществе. Приоритетом до конца дня остается подключение всех деревень и 20 СНТ, находящихся в зоне ответственности компании «Россети Московский регион».

Остальные СНТ либо проводят восстановление своими силами, либо оформляют договоры с сетевой компанией. Как подчеркнула Витушева, информация о ходе работ доводится напрямую до председателей товариществ.

Свет возвращается поэтапно

Подключение ведется строго по техническим нормам и с соблюдением всех требований безопасности. В круглосуточном режиме продолжают работать аварийные бригады.

На данный момент к электроснабжению уже подключены все котельные округа, водозаборные узлы, а также образовательные учреждения. В понедельник, 5 мая, школы и детские сады будут полностью готовы к приему детей.

Очищают завалы и предупреждают об опасности

На территории округа продолжается расчистка поваленных деревьев и вывоз порубочных остатков. Витушева напомнила жителям о необходимости соблюдать осторожность вблизи оборванных проводов: не приближаться, не трогать и не подпускать детей и домашних животных.

Обо всех случаях обрывов рекомендуется сообщать в экстренные службы по номеру 112.

Также продолжает работу горячая линия «Светлая линия» — 8-800-220-0-220 (короткий номер 220). В компании «Россети Московский регион» работает чат-бот, доступный через закрепленные сообщения в официальном Telegram-канале компании.