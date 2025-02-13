13 февраля 2025 17:09 Борьба с киберпреступностью и незаконной торговлей. Андрей Воробьев — о задачах прокуратуры в Подмосковье Андрей Воробьев подвел итоги работы прокуратуры Подмосковья в 2024 году 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Андрей Воробьев

Мошенничество

Торговля

Специальная военная операция РФ на Украине

Итоги исполнительной и законодательной деятельности в 2024 году подвели на заседании коллегии прокуратуры в Подмосковье. В центре внимания оказались защита прав бойцов СВО, а также контроль за незаконной торговлей и борьба с киберпреступностью. Мероприятие посетил губернатор Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить за конструктивное взаимодействие и партнерство. Мы понимаем все вызовы, и уверен, что вместе, командой, с ними справимся», — сказал Воробьев. Одним из главных событий прошлого года стали выборы президента. После них было определено 20 национальных проектов и семь целей, которые касаются разных сфер жизни человека. Губернатор отметил, что их реализация находится на постоянном контроле профильных ведомств, том числе — прокуратуры. Помощь бойцам Среди важных направлений работы правительства — помощь участникам СВО и их семьям. Всего в Подмосковье им доступно около 30 мер поддержки. Одна из них — выплата 500 тысяч рублей взамен предоставления земельного участка.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Кроме того, бойцам предоставляют возможность реабилитироваться и восстановить здоровье в специализированных учреждениях. Так, в Сергиевом Посаде заработал центр имени Мещерякова, где лечение предоставляют тем, кто частично или полностью потерял зрение и слух. Там уже получили помощь более 50 человек. Еще порядка 400 бойцов прошли восстановление в «Ясенках».

Все, что касается реабилитации, возвращения ребят в семьи — это очень чувствительная тема, которой нам предстоит и дальше совместно заниматься. Андрей Воробьев

Прокурор Подмосковья Сергей Забатурин отметил, что представители ведомства и фонда «Защитники Отечества» регулярно проводят приемы бойцов в госпиталях, реабилитационных центрах и на дому. За год специалисты провели почти одну тысячу консультаций. «За год была принята почти тысяча человек. В прокуратуру области поступило порядка 1,7 тысячи обращений от данной категории граждан. Наши воины сражаются за будущее всей страны, и наш с вами долг — пресечь любую несправедливость в отношении них», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

ЖКХ В этом году в Подмосковье запланировали масштабную модернизацию системы теплоснабжения. В обновление сетей и котельных инвестируют порядка 54 миллиардов рублей. Благодаря теплой зиме эти работы уже стартовали, отметил Воробьев. Еще 120 миллиардов рублей регион направит на улучшение системы электроснабжения. Она станет более надежной. В рамках нацпроекта в Подмосковье также обновят очистные сооружения, водозаборные узлы и коллекторы. Нестационарная торговля На территории Подмосковья зарегистрировано более 9,3 тысячи объектов нестационарной торговли. Ожидается, что к 2026 году из станет вдвое меньше — уберут павильоны и киоски, которые не отвечают требованиям и не платят налоги.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Киберпреступность Сергей Забатурин также отметил одним из главных вызовов — борьбу с киберпреступлениями. «Нам необходим дополнительный комплексный план совместных мероприятий по противодействию, профилактике киберпеступности. Рассчитываем на эффективное взаимодействие всех служб с органами прокуратуры по его реализации. В ближайшее время мы его представим», — сказал он. Губернатор также поблагодарил сотрудников прокуратуры за внедрение умных технологий и перевод услуг в электронный вид.