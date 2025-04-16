«Большой потенциал». Замглавы Наро-Фоминского округа — о восстановлении усадьбы Любаново

В Московской областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам сохранения и использования объектов культурного наследия. Участники обсудили проблемы арендаторов и собственников, а также законодательные инициативы для привлечения инвестиций.

Группа работает уже шесть лет и собирается дважды в год. В нее входят арендаторы объектов, депутаты и представители министерств.

«Это рабочий механизм, который доказал свою эффективность. Мы решаем насущные вопросы, связанные с землей, собственностью, подключением электричества и газа, установкой шумозащитных экранов, а также урегулированием спорных ситуаций. По сути, это инструмент поддержки тех, кто вкладывает средства в культурное наследие Подмосковья», — подчеркнул заместитель председателя Московской областной думы и руководитель рабочей группы Олег Рожнов.

Усадьба «Любаново» в поисках нового арендатора

Один из объектов обсуждения — усадьба Любаново, построенная в XIX веке. Несмотря на разрушения во время войны, здание уцелело и использовалось под разные нужды.