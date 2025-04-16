«Большой потенциал». Замглавы Наро-Фоминского округа — о восстановлении усадьбы Любаново
Для восстановления усадьбы Любаново в Наро-Фоминском округе найдут инвестора
В Московской областной Думе прошло заседание рабочей группы по вопросам сохранения и использования объектов культурного наследия. Участники обсудили проблемы арендаторов и собственников, а также законодательные инициативы для привлечения инвестиций.
Группа работает уже шесть лет и собирается дважды в год. В нее входят арендаторы объектов, депутаты и представители министерств.
«Это рабочий механизм, который доказал свою эффективность. Мы решаем насущные вопросы, связанные с землей, собственностью, подключением электричества и газа, установкой шумозащитных экранов, а также урегулированием спорных ситуаций. По сути, это инструмент поддержки тех, кто вкладывает средства в культурное наследие Подмосковья», — подчеркнул заместитель председателя Московской областной думы и руководитель рабочей группы Олег Рожнов.
Усадьба «Любаново» в поисках нового арендатора
Один из объектов обсуждения — усадьба Любаново, построенная в XIX веке. Несмотря на разрушения во время войны, здание уцелело и использовалось под разные нужды.
В 2016 году его включили в программу «Усадьбы Подмосковья», но в 2022 договор с арендатором расторгли.
«Сейчас мы готовим все необходимые документы. Мы хотим выставить усадьбу на конкурс и торги, чтобы найти нового арендатора для ее восстановления. У этого места действительно большой потенциал», — рассказала заместитель главы Наро-Фоминского округа Наталья Трофимова.
Среди возможных вариантов развития — музей, гостиничный комплекс или включение в туристический маршрут.
Новые предложения для инвесторов
Начальник Главного управления культурного наследия Юрий Гриднев представил три инициативы, над которыми сейчас работает ведомство. Среди них право выкупа объекта культурного наследия за один рубль для инвесторов, которые вложили средства в реставрацию.
Также предлагается расширить виды использования земель и проводить не только музейную, но и рекреационную деятельность. Кроме того, обсуждается идея разделения крупных участков для упрощения хозяйственного спользования.
«Наша задача — не только восстановить усадьбы, но и включить их в экономическую деятельность», — отметил Олег Рожнов.
Депутаты уже прорабатывают изменения в законодательстве.
«Важно отметить, что все три предлагаемых изменения действительно крайне актуальны для арендаторов и собственников. Принятие этих инициатив облегчит работу по восстановлению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии, позволит найти для них потенциального инвестора», — отметила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.