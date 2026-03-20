Большинство кандидатов предварительного голосования «Единой России» в Подмосковье — новые лица. Партия проводит процедуру, чтобы сформировать на основании мнения жителей списки кандидатов на осенние выборы.

«Единая Россия» вступила в активную фазу предварительного голосования, вся инфраструктура партии готова к избирательной кампании, отметил Владимир Якушев на заседании Генсовета.

На участие в процедуре по всем уровням выборов уже зарегистрировались 1709 кандидатов, в том числе 506 — на выборы в Государственную Думу. Среди всех подавших заявки 81 — участники специальной военной операции.

«Мы можем сказать, что конкуренция будет достаточно серьезная», — сказал он.

Для ветеранов СВО процедурой предварительного голосования предусмотрены особые условия. Например, они позволяют учитывать особенности службы кандидатов — прежде всего невозможность лично присутствовать при подаче документов. Каждый участник специальной военной операции обязательно должен иметь наставника. При этом сопровождение кандидатов продолжится и после получения мандата. На предварительном голосовании сохраняется норма о дополнительных 25% к числу полученных голосов.

Как сообщил секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России» Игорь Брынцалов, в Московской области на сегодня документы на участие в предварительном голосовании подали 192 кандидата.

«Из них 51 — в Госдуму, 141 — в Московскую областную Думу. На обоих уровнях мы видим много новых лиц (75% кандидатов впервые планируют участвовать в выборах — прим.), готовых работать на благо Подмосковья. ​Среди подавших заявки в нашем регионе — 9 бойцов СВО. Опыт и патриотизм наших защитников очень нужны в мирной политической жизни. ​Радует, что в политику активно идет молодежь. Свои документы подал уже 41 человек в возрасте до 35 лет. ​Приглашаю всех, кому небезразлична судьба Московской области, принять участие в предварительном голосовании и формировании народной программы», — сказал Брынцалов.

Участники отчетно-программных форумов «Единой России» «Есть результат!» представили на Генсовете разработанные предложения в новую Народную программу партии.

Владимир Якушев сообщил также, что от жителей страны уже поступило более 16 тысяч инициатив. Их сбор проходит на сайте естьрезультат.рф.

Руководитель фракции партии в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь подчеркнул, что фракция «Единой России» — законодательная опора Президента в парламенте. Ее ключевой задачей является реализация поручений главы государства.

Напомним, «Единая Россия» — единственная политическая партия в стране, которая проводит предварительный отбор кандидатов в депутаты всех уровней путем открытого всенародного голосования и предоставляет право сформировать список кандидатов самим избирателям. С 2009 года участие в процедуре предварительного голосования — обязательная норма для всех кандидатов. Процедура организована в электронном формате с верификацией через Госуслуги.

В этом году выдвижение кандидатов стартовало 11 марта и продлится до 30 апреля. Регистрация избирателей начнется 20 апреля и завершится 29 мая. Само предварительное голосование пройдет с 25 по 31 мая. В сентябре в Подмосковье пройдут выборы в Госдуму, региональный парламент и муниципальные советы депутатов.