Больше 50 инструментов. Как в Подмосковье обеспечивают качество капитального ремонта

Эксперты стройконтроля проверили уже почти 10 тыс. объектов в Подмосковье

С начала нынешнего года специалисты подмосковного стройконтроля провели инструментальное обследование около 9,7 тысячи объектов. Современная диагностическая техника, которую они применяют, позволяет оценить состояние строительных конструкций, инженерных систем и отделки с высокой точностью, без механического воздействия. Подробности — в материале 360.ru.

Контроль всех основных направлений диагностики прочности материалов, выявления скрытых дефектов и геометрических параметров зданий обеспечивается благодаря широкому спектру приборов. Эксперты выбирают соответствующий инструмент в зависимости от поставленной задачи.

Прочность бетона и металлоконструкций

Для определения прочности бетона, кирпича и кладочного раствора применяется ударно-импульсный измеритель «Оникс-2М». Когда необходимо исследовать внутреннюю структуру железобетонных конструкций, используется низкочастотный томограф «А1040 Мира». Прибор обнаруживает пустоты, расслоения и определяет расположение арматуры. Ее диаметр и толщину защитного слоя бетона фиксирует измеритель «Поиск-М».

При обследовании металлоконструкций и сварных соединений задействуют ультразвуковой дефектоскоп «УД4-12Т», который выявляет внутренние трещины, поры и шлаковые включения. Толщиномер «А1207» измеряет остаточную толщину стенок труб и котлов. Твердомер «УЗИТ-3» оценивает прочностные характеристики стали.

Лазерный сканер и специальный детектор

Контроль геометрических параметров зданий проводят с помощью лазерного сканера «Faro Focus S 150». Устройство строит трехмерные модели объектов и фиксирует отклонения от вертикали и горизонтали. Для точечных замеров уровней и углов применяют нивелиры и теодолиты.

Для поиска скрытой проводки и металлических элементов в стенах используют детектор «BOSCH gms 120». Качество отделочных работ проверяют адгезиметром «ПСО-30МГ4.АД», который измеряет усилие отрыва плитки, штукатурки и анкерных креплений от основания.

Контроль в любое время года

За прошлый год с использованием этого оборудования в Подмосковье обследовали больше 85 тысяч объектов. Без современного парка диагностических приборов такой объем работ был бы невозможен.

Специалисты отмечают, что инструменты позволяют проводить контроль быстро, точно и в любое время года.