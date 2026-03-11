Сегодня 15:47 «Большая, очень важная программа». Воробьев — о планах по капремонту многоквартирных домов в Подмосковье Андрей Воробьев: свыше 2 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2026 году 0 0 0 Фото: Александра Степанова Подмосковье

ЖКХ

ДНР

Андрей Воробьев

ЛНР

Ремонтные работы

Накануне Дня работника ЖКХ в Подмосковье проходит форум «Капитальный ремонт 2026-2028: от планов к реализации». Губернатор Андрей Воробьев поприветствовал участников и рассказал о планах по обновлению многоквартирных домов.

Особенности форума Московская область остается лидером по объемам капитального ремонта в России. Масштабный форум собрал около 370 человек, среди которых представители управляющих и подрядных организаций региона, советы многоквартирных домов и другие участники. Площадка позволит им обсудить современные подходы к составлению программы, работе подрядчиков и процессу технического обследования зданий.

Фото: Александра Степанова 1/6 Фото: Александра Степанова 2/6 Фото: Александра Степанова 3/6 Фото: Александра Степанова 4/6 Фото: Александра Степанова 5/6 Фото: Александра Степанова 6/6

«Такой форум у нас проходит первый раз. Во всей стране и в Подмосковье, в частности, реализуется большая, очень важная программа капремонта МКД», — подчеркнул Андрей Воробьев.

В этом году в Подмосковье планируют отремонтировать около двух тысяч домов, обновив кровли, коммуникации и подвалы. Губернатор обратил особое внимание на важность взаимодействия с жителями и соблюдения культуры проведения работ. «Цель сегодняшней встречи — разобрать все нюансы, найти четкое понимание, как все должно быть организовано. Мы внесли ряд изменений в подход к капремонту домов. Программа у нас очень заметная», — уточнил глава региона. Результаты и дальнейшие планы В период с 2023 по 2025 год на территории Московской области капитальный ремонт провели более чем в 5,7 тысячи многоквартирных домов. В этом году наибольший объем работ запланировали в Балашихе, Люберцах, Одинцове, Воскресенске, а также Химках. Их также проведут в военных городках — ЗАТО Власихе, Краснознаменске, и Молодежном.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

С 2026 по 2028 год в соответствии с программой обновят около шести тысяч многоквартирных домов. В трех тысячах отремонтируют кровли, в двух — инженерные системы, в 1,4 тысячи — фасады. Почти в 600 зданиях обновление коснется узлов управления, в 425 — лифтов, в 321 — фундаментов, а в 252 — подвалов.

Более того, с 2026 по 2031 год в домах планируют установить четыре тысячи современных лифтов, произведенных в Серпухове. «Наша управляющая компания обслуживает сложные МКД. В основном жилые дома, построенные около 50 лет назад. Там вопрос капремонта стоит остро. Мы проводим собрание с жителями, чтобы определить состав работ, первоочередные мероприятия и т. д.», — отметил заместитель директора управляющей компании МБУ «Благоустройство Сергиев Посад» Вячеслав Боровик. Изменения в программе капремонта С 2026 года в Подмосковье начали соблюдать новый принцип формирования программы капитального ремонта. Ранее контракт с подрядчиками на выполнение работ заключали на три года, а теперь — всего на год. Более того, в документ можно вносить не более пяти зданий. Согласно обновленным правилам, в одном доме может работать единственный подрядчик. «При заходе на объект мы проводим собрание с администрациями округов, на которых приглашаются управляющие компании, старшие по домам, уполномоченные собственники. Объясняем, что мы будем делать, что у нас в планах, какие сроки, какие материалы будем использовать, согласовываем цветовые решения. Стараемся максимально учитывать мнение жильцов», — рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Витмор» Павел Савченко.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Во время работ специалисты используют современные технологии, которые продлевают срок службы ремонта.

С этого года в Московской области начала действовать программа обследования технического состояния домов. Это необходимо для составления приоритетного списка. Обследовать в 2026 году планируют 2,2 тысячи зданий. Полный перечень домов, которые подлежат обновлению, а также сроки проведения работ доступны на интерактивной карте Фонда капитального ремонта. Восстановление новых территорий В рамках форума особый акцент сделали на восстановлении новых регионов — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. За минувшие четыре года специалисты из Подмосковья отремонтировали свыше 60% разрушенных зданий. Обновление коснулось более полутора тысяч объектов, среди которых не только жилые дома, но также детские сады, школы, больницы, дороги и инженерные системы.

Фото: Сергей Шешин 1/6 Фото: Сергей Шешин 2/6 Фото: Сергей Шешин 3/6 Фото: Сергей Шешин 4/6 Фото: Сергей Шешин 5/6 Фото: Сергей Шешин 6/6

Около 900 тысяч семей благодаря этой работе вернулись к обычной жизни.

Свыше 170 инженеров и других специалистов из Московской области тщательно следят за качеством выполнения ремонта. Эта работа будет продолжаться. «Отдельное направление, которое мы сопровождаем в рамках федеральной программы — это восстановление новых территорий — сложная, важная работа. Хочу поблагодарить всех, кто в ней задействован. И на Подмосковье, и на Фонд капитального ремонта, который выступает заказчиком, возложена серьезная ответственность», — заключил Андрей Воробьев.