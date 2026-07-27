Больница в Пушкино увеличит число операций на ЖКТ после получения новой лицензии

Пушкинская клиническая больница имени профессора В. Н. Розанова получила седьмую лицензию на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Новый документ позволил двум хирургическим отделениям стационара № 2 выполнять сложные операции на современном уровне.

Ранее право на оказание такой помощи получили травматология, офтальмология, урология, челюстно-лицевая хирургия и гастроэнтерология.

У нас работают отличные специалисты, высококвалифицированные хирурги, в том числе кандидаты и доктора наук. Больница оснащена современным оборудованием, и лицензирование высокотехнологичной медицинской помощи по профилю «хирургия» позволяет расширить спектр оперативных вмешательств. В частности, будет увеличен объем реконструктивно-восстановительных операций на кишечнике и резекционных вмешательств на печени. Также мы будем заниматься доброкачественными кистозными образованиями поджелудочной железы, требующими хирургического лечения, в том числе с резекцией органа, и такой тяжелой патологией, как кишечные свищи.

Хирургическая служба больницы активно развивает малоинвазивные технологии. Современное оборудование позволяет проводить точные вмешательства, включая биопсию и дренирование под контролем УЗИ, а также лапароскопические и видеоторакоскопические операции через небольшие проколы.

В ближайшее время планируется лицензирование отделения рентгеноэндоваскулярной диагностики и лечения. Это позволит проводить в больнице коронарографию, стентирование сосудов сердца, а в дальнейшем — операции на сосудах нижних конечностей.

Следующими этапами станут развитие нейрохирургии и сосудистой хирургии с перспективой создания регионального сосудистого центра.

Благодаря современным методикам в учреждении работает стационар краткосрочного пребывания, где многие плановые операции выполняют в течение одного дня. После вмешательства и стабилизации состояния пациенты могут отправиться домой под наблюдение врачей.

Получить высокотехнологичную помощь в больнице могут жители Подмосковья при наличии полиса ОМС и медицинских показаний. Для этого необходимо обратиться к лечащему врачу, пройти консультацию специалиста или врачебную комиссию и получить направление на операцию.

Срок ожидания зависит от срочности и очереди, но не превышает месяца.