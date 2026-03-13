Более 95 тысяч деревьев высадили в лесах Подмосковья за год

В прошлом году в Подмосковье провели лесовосстановление на площади более 13 тысяч гектаров. В мероприятиях участвовали около 27 тысяч специалистов. Всего удалось высадить более 95 тысяч деревьев.

Итоги госпрограммы «Экология и окружающая среда Подмосковья» в 2025 году подвели на заседании профильного комитета Мособлдумы. Председатель Владимир Шапкин рассказал, что вопросы сохранения природы остаются приоритетыми для региона.

Всего в прошлом году лесные культуры высадили на площади 651 гектар, агротехнический уход провели на 4,4 тысячи гектаров, обработку почвы — на 637 гектарах.

За год также устранили 786 стихийных свалок. Больше всего — в Люберцах, Щелкове и Одинцове. Было расчищено от донных отложений два участка рек в Пушкино и Домодедове общей протяженностью 5,5 километра. Всего в порядок привели 17 водоемов в 16 округах.

Кроме того, продолжаются работы в рамках акции «Чистый берег» партии «Единая Россия».

«В Балашихе, в прошлом году проведены работы по очистке Маланьиного пруда — любимого места отдыха местных жителей. Для выполнения работ была привлечена современная техника, включая машину-амфибию „Труксор“, которая эффективно очищает водную гладь от излишней растительности, плюс команда профессиональных водолазов работала над очисткой прибрежной зоны», — добавил Владимир Шапкин.

В этом году лесовосстановление проведут на 10,6 тысячи гектаров, на 500 из которых высадят деревья.

«Как и прежде, в этом году мы планируем провести акцию „Сад памяти“. Также на территории нашего региона действует 10 лесных питомников. Весной на Дмитровском и Виноградовском лесных питомниках планируется высеять 152 килограмма семян ели и 128 килограммов семян сосны на общей площади 4,25 гектара», — рассказал Шапкин.

Также на 6,5 тысячи гектаров проведут санитарно-оздоровительные мероприятия.

Особое внимание уделят противопожарному обустройству. В планах — прочистка минерализованных полос, благоустройство зон отдыха, закупка новой техники.

«В этом году будет закуплено и направлено на лесопожарные станции 40 единиц специализированной техники и оборудования. Все должно быть поставлено к началу пожароопасного сезона. Это позволит задействовать технику на борьбе с лесными пожарами, а также на выполнении комплекса мероприятий по противопожарному обустройству лесов», — подытожил Владимир Шапкин.