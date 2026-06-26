Сегодня 11:59 Более 80 тысяч детей из Подмосковья отдохнули в детских лагерях с начала сезона 0 0 0 Подмосковье

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Выездное заседание комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению прошло в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминске. Там обсудили ход летней оздоровительной кампании.

По словам председателя комитета Андрея Голубева, система организации отдыха детей в Подмосковье организована так, чтобы обеспечить максимальный охват и внимание каждому. В этом сезоне в стационарных и пришкольных лагерях уже отдохнули более 80 тысяч ребят. А всего за лето там побывают порядка 500 тысяч. «Особое внимание уделяется детям из многодетных семей, детям-сиротам, ребятам с ограниченными возможностями здоровья и тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Отмечу, что для детей участников СВО в Подмосковье организованы смены на базе трех лагерей. На море традиционно отправляются дети из семей с низкими доходами», — сказал он.

Особое внимание уделяют безопасности детей и организации их досуга. Также недавно был принят закон, по которому вожатые получают дополнительные выплаты в размере 70 тысяч рублей. Всего в Подмосковье работают 128 стационарных и 1050 пришкольных лагерей. Регион входит в топ-3 по количеству загородных мест отдыха. Заместитель министра социального развития Московской области Вера Марченко рассказала, что в этом году более трех тысяч ребят из Подмосковья отдохнут в Краснодарском крае. Особое внимание уделят детям участников СВО.

«Если в прошлом году в подмосковных лагерях у нас отдохнуло 3,5 тысячи ребят из семей героев, то в этом году — 7,5 тысячи. Это за счет того, что мы увеличили количество лагерей. Помимо „Литвиново“, в котором мы сегодня собрались, это „Левково“ в Пушкинском округе и лагерь имени 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске. Но Московская область не только отправляет, но и принимает — 400 детей из Курска отдохнут в лагере „Лесная поляна“ в Коломне», — сказала она. В стационарных лагерях акцент делается на профориентационную деятельность. Для ребят организуют кружки по компьютерной технике, рисованию, хореографии и другим направлениям.

«В палаточном лагере мы реализуем программу совместно с МЧС Московской области. Ребята получают навыки спасателей, оказания первой медицинской помощи, преодоления различных ситуаций в природной среде», — рассказал директор лагеря Дмитрий Еремейцев. Сейчас в лагере работают около 150 специалистов.