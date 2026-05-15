Более 600 вопросов и ни одной подсказки: в Подмосковье пройдет уникальный квест

Уникальный квест в рамках проекта «Город пЕРемен» пройдет в трех городах Подмосковья: Видном, Балашихе и Королеве. Это вторая часть масштабного проекта, авторами которого являются партия «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» в Московской области.

«Это была первая часть проекта „Город пЕРемен“, после которой мы увидели невероятный отклик участников с конкретными, местами нестандартными решениями по преобразованию своих городов. Теперь мы решили пойти дальше: покажем, какие перемены — некогда тоже чьи-то мечты или идеи — уже стали явью. Лично мне хочется, чтобы жители, особенно молодые люди, это увидели не в новостях, а собственными глазами», — отметила Алумянц.

В первой части студенты строили макеты города будущего из картона и скотча, рассказала руководитель регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц.

«Когда мы начали работать с городами, я был искренне удивлен. Каждый вопрос в квесте — это всегда два шага. Первый: команда должна понять, что за объект мы загадали. <…> Второй шаг: прийти к этому объекту физически и выполнить задание на месте. И никакой гугл здесь не поможет», — отметил Кученков.

Организаторы проекта подготовили более 600 вопросов и головоломок, участникам придется искать интересные ракурсы, находить исторические артефакты. В Королеве, Видном и Балашихе установят фотозоны.

Согласно механике квеста, каждая команда сама должна выбрать стратегию его прохождения. Участники могут выбирать на онлайн-платформе задания по своему вкусу: либо набирать больше очков в теоретических вопросах, либо в практических прогулках по городу.

Квест будет проходить:

в Видном — 23 мая,

в Балашихе — 31 мая,

в Королеве — 6 июня.

Стать участником сможет любой, достаточно собрать команду от одного до пяти человек, минимум один из них должен быть совершеннолетним. Финишировавших участников ждут фирменный мерч и призы.