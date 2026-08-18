Более 550 подъездов отремонтировали в Подмосковье по губернаторской программе

Жители многоквартирных домов Подмосковья участвуют в выборе дизайна и организации ремонта подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд». Работы уже завершили более чем в 550 подъездах региона, всего в 2026 году планируется обновить свыше трех тысяч объектов.

В Реутове один из подъездов после ремонта получил современную входную группу с белоснежной плиткой. Проект жители дома разработали совместно с управляющей организацией и дизайнером.

«Дому 20 лет. И, соответственно, нам захотелось, чтобы дом поменялся в лучшую сторону. А чтоб поменяться в лучшую сторону, нам надо было вместе с управляющей компанией в тандеме решить, в какой цвет, какой мы хотим все-все, что нас окружает, в каком стиле», — рассказала заместитель председателя совета дома Елена Пустонина.

Программа действует в регионе с 2016 года. Она предусматривает ремонт входных групп, замену почтовых ящиков и дверей, обновление освещения и окраску стен.

«Программа включает ремонт подъездов, состоящих из замены почтовых ящиков, ремонт входной группы, замена дверей, окраска стен, замена осветительных приборов», — сообщил первый заместитель министра Главного управления регионального жилищного надзора и содержания территорий Московской области Алексей Семенов.

Для включения дома в программу собственники проводят общее собрание, согласовывают с управляющей компанией перечень работ, сроки и стоимость, после чего оформляют необходимые документы.

При этом жители все чаще самостоятельно украшают уже отремонтированные пространства.

«Сейчас же жесткая конкуренция лучших ремонтов. Один лучше другого. Управляющая организация пошла и здесь навстречу собственникам жилья. Где-то бирюзовый этаж, где-то в теплых тонах, где-то сливочный — модный цвет», — отметила председатель Координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко.

После завершения программы лучшие проекты оценит специальная комиссия. Победителей определят в номинациях «Лучший отремонтированный подъезд Подмосковья» и «Лучший тематический подъезд», а приз зрительских симпатий выберут жители на портале «Добродел».