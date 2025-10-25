Более 400 соискателей посетили ярмарку вакансий в ОЭЗ «Дубна»

В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» прошла ярмарка вакансий. Мероприятие собрало более 400 соискателей, желающих построить карьеру на предприятиях наукограда. Возможностями трудоустройства оказались заинтересованы как специалисты, так и студенты, а также ветераны СВО.

Ярмарка вакансий проводилась в девятый раз. За это время она подтвердила свою значимость как эффективная платформа для общения работодателей и потенциальных работников.

«Мероприятие стало уже настоящей традицией — дважды в год мы собираем на нашей площадке десятки работодателей и сотни специалистов. ОЭЗ „Дубна“ развивается: с каждым годом создается 500–700 новых рабочих мест, появляются новые производства и расширяются действующие. Сегодня здесь трудятся более 10 тысяч человек», — отметила заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию ОЭЗ «Дубна» Виктория Халимендик.