Более 400 соискателей посетили ярмарку вакансий в ОЭЗ «Дубна»
В конгресс-центре особой экономической зоны «Дубна» прошла ярмарка вакансий. Мероприятие собрало более 400 соискателей, желающих построить карьеру на предприятиях наукограда. Возможностями трудоустройства оказались заинтересованы как специалисты, так и студенты, а также ветераны СВО.
Ярмарка вакансий проводилась в девятый раз. За это время она подтвердила свою значимость как эффективная платформа для общения работодателей и потенциальных работников.
«Мероприятие стало уже настоящей традицией — дважды в год мы собираем на нашей площадке десятки работодателей и сотни специалистов. ОЭЗ „Дубна“ развивается: с каждым годом создается 500–700 новых рабочих мест, появляются новые производства и расширяются действующие. Сегодня здесь трудятся более 10 тысяч человек», — отметила заместитель генерального директора по инновациям и стратегическому развитию ОЭЗ «Дубна» Виктория Халимендик.
В программу мероприятия вошли индивидуальные интервью с тренингами, лекциями, профориентационными встречами, развивающими недостающие компетенции.
Особое внимание привлекла сессия, которую подготовила управляющая дополнительным офисом «Дубна» ПАО «Промсвязьбанк» Екатерина Лопырева. Спикер рассказала об инструментах финансового планирования и возможностях копить деньги с господдержкой.
Сотрудники кадрового центра Подмосковья провели с гостями тренинг по составлению резюме, раскрыли им секреты успешного собеседования, а также организовали консультации по поводу карьерного развития.
Не забыли и про школьников. Старшеклассники могли встретиться с представителями ведущих предприятий экономической зоны. Также для ребят прошли практические занятия по личностному росту и профориентации с педагогами-психологами. Были и интерактивы, направленные на молодых научных работников.
В этом году ярмарка отличилась рядом новых интерактивных форматов и технологических решений. Например, компания ОЭЗ «Дубна» — «Видеоинтеллект» — представила разработку ИИ-наблюдения. Система в режиме реального времени фиксировала число посетителей ярмарки и отражала их на тепловой карте по местам активности.
Кроме того, в рамках мероприятия прошел розыгрыш фирменных толстовок. Обладателями мерча стали два победителя.