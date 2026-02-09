В этом году в Подмосковье модернизируют более 400 объектов теплоснабжения. Программа охватит более 13 тысяч домов, жители которых почувствуют изменения уже этой весной. Об этом глава регионального Минэнергетики Сергей Воропанов доложил губернатору Андрею Воробьеву на еженедельном совещании.

В прошлом году в Подмосковье обновили 454 объекта теплоснабжения. Это 72 котельных, 41 блочно-модульная котельная (БМК), 21 центральный тепловой пункт и 320 участков сетей. В этом году обновят еще 401 объект. Среди них 170 котельных и БМК, 67 ЦТП, одно резервно-топливное хозяйство и 163 участка сетей на 211 километров.

«Поговорим о программе 2026-го. Она у нас внушительная, это более 400 объектов: почти сотня котельных, 73 БМК, 200 километров теплосетей. По объему финансирования лидеры этого года — Чехов, Люберцы, Лосино-Петровский, Богородский, Балашиха. Сегодня мы уже начали подготовительный этап, для того чтобы был четкий, понятный алгоритм этой работы», — сказал губернатор.

Самые масштабные работы по котельным запланировали в Богородском округе, Лотошине, Рузе, Чехове и Ступине. Новые объекты появятся в Электроуглях, Тучкове, Михневе, Жилеве и других населенных пунктах.