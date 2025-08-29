Более 40 новых школ и детских садов откроют в Подмосковье 1 сентября

Партия «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения подвела промежуточные результаты программы по модернизации образовательной инфраструктуры. С 2022 года в разных субъектах отремонтировали 5602 школы.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев в рамках всероссийского штаба по программе строительства и капитального ремонта объектов образования отметил, что «Единая Россия» акивно включилась в реализацию программы по прямому поручению президента.

«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября», — подчеркнул Якушев.

Он также выразил благодарность управленческим командам регионов за работу в рамках строительства и ремонта учебных заведений и прилегающих территорий, а также указал на большую работу, которую предстоит выполнить в следующем году.

До конца текущего года в рамках программы «Единой России» и Министерства просвещения капитальный ремонт завершат в 580 школах. В программу включили уже 17% всех образовательных учреждений в стране.

По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, к началу учебного года в соответствии с целями программы отремонтируют и построят около 5600 школ.

С начала года по поручению Владимира Путина и при поддержке «Единой России» в стране реализуют еще две программы, в рамках которых обновляют дошкольные учреждения и колледжи. К 1 сентября отремонтируют 60 зданий.