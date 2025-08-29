Более 40 новых школ и детских садов откроют в Подмосковье 1 сентября
Партия «Единая Россия» совместно с Министерством просвещения подвела промежуточные результаты программы по модернизации образовательной инфраструктуры. С 2022 года в разных субъектах отремонтировали 5602 школы.
Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев в рамках всероссийского штаба по программе строительства и капитального ремонта объектов образования отметил, что «Единая Россия» акивно включилась в реализацию программы по прямому поручению президента.
«Конкретные действия со стороны родителей, педагогов, партийцев, Минпросвещения позволили завершить большой объем работ к 1 сентября», — подчеркнул Якушев.
Он также выразил благодарность управленческим командам регионов за работу в рамках строительства и ремонта учебных заведений и прилегающих территорий, а также указал на большую работу, которую предстоит выполнить в следующем году.
До конца текущего года в рамках программы «Единой России» и Министерства просвещения капитальный ремонт завершат в 580 школах. В программу включили уже 17% всех образовательных учреждений в стране.
По словам руководителя ведомства Сергея Кравцова, к началу учебного года в соответствии с целями программы отремонтируют и построят около 5600 школ.
С начала года по поручению Владимира Путина и при поддержке «Единой России» в стране реализуют еще две программы, в рамках которых обновляют дошкольные учреждения и колледжи. К 1 сентября отремонтируют 60 зданий.
В регионах до 2030 года возведут 150 новых школ, 100 детских садов и 12 передовых образовательных учреждений.
В новом учебному году, по словам секретаря подмосковного отделения «Единой России», председателя регионального парламента Игоря Брынцалова, в регионе начнут работать 26 новых школ и 15 детских садов. Капитальный ремонт завершили в 57 школах, 17 дошкольных учрежденях и двух колледжах.
«Практически во всех муниципалитетах в рамках Народной программы „Единой России“ идет строительство новых объектов. В Зарайске впервые за 35 лет построена новая школа — здесь будет 820 мест. В Подольске откроется школа на 1 117 мест, в Ногинске — на 950 мест», — отметил Брынцалов.
Обновленные учреждения распахнут двери в Лосино-Петровском, Бронницах, Воскресенске, Домодедове, Раменском, Мытищах и других округах.
«Благодаря различным мерам поддержки в образовательные учреждения привлечено более 2500 педагогов. Укомплектованность школ учителями составляет почти 100%, в их числе 1 200 молодых специалистов», — прокомментировал Игорь Брынцалов.
По его словам, для педагогов в Подмосковье действует целый комплекс мер поддержки.