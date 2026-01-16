Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах московского транспорта

В 2025 году по договоренности между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Они связали столицу с Химками, Красногорском и Одинцовский городским округом.

На новых маршрутах внедрили стандарты, уже привычные для москвичей: удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, современный подвижной состав и профессиональные водители.

Почти 200 современных автобусов российского производства соответствуют для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. В них есть USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.

С момента запуска пассажиры совершили больше 3,3 миллиона поездок на новых направлениях.

На каждом маршруте действует свой тариф, однако для пассажиров всех маршрутов доступны:

Проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.

Безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.

Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.

Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.

Чтобы пассажирам легче было разобраться в новых маршрутах и их тарифах, создана специальная страница на Едином транспортном портале, она доступна по ссылке. Здесь можно выбрать нужный маршрут, узнать о стоимости проезда и действующих проездных билетах, посмотреть трассу его следования.