Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах московского транспорта
В 2025 году по договоренности между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Они связали столицу с Химками, Красногорском и Одинцовский городским округом.
На новых маршрутах внедрили стандарты, уже привычные для москвичей: удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, современный подвижной состав и профессиональные водители.
На маршрутах работают почти 200 современных автобусов российского производства: низкопольные, оснащенные климат-контролем.
Почти 200 современных автобусов российского производства соответствуют для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. В них есть USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.
С момента запуска пассажиры совершили больше 3,3 миллиона поездок на новых направлениях.
На каждом маршруте действует свой тариф, однако для пассажиров всех маршрутов доступны:
- Проезд по безлимитным абонементам «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 или 365 дней.
- Безлимитные абонементы «Единый» зоны «Пригород» на 30 и 90 дней по карте москвича для обучающихся.
- Бесплатный проезд по карте москвича и жителя Московской области для льготных категорий граждан по аналогии с городскими маршрутами Москвы.
- Бесплатный проезд на всех смежных маршрутах Москвы (между Москвой и Подмосковьем) также предоставляется льготным категориям граждан Московской области, лицам до 60 лет, с правом на бесплатный проезд на областных маршрутах.
Чтобы пассажирам легче было разобраться в новых маршрутах и их тарифах, создана специальная страница на Едином транспортном портале, она доступна по ссылке. Здесь можно выбрать нужный маршрут, узнать о стоимости проезда и действующих проездных билетах, посмотреть трассу его следования.
«В рамках проекта „Москва — область“ в прошлом году мы запустили первые 25 новых маршрутов на западном, северо-западном и северном направлениях. В 2026 году планируем открыть еще около 50», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Также в конце прошлого года с российскими производителями заключили контракт на поставку более 500 современных автобусов. В парки столичного перевозчика поступят современные автобусы большого класса вместимости ЛиАЗ Citymax 12, автобусы среднего класса ПАЗ Citymax 9 и КамАЗ-4290.
Для протяженных маршрутов будут поставлены автобусы большого класса НефАЗ-5299 в пригородной комплектации с более удобным расположением сидений для дальних поездок. Всю технику оборудуют по самым строгим стандартам безопасности и качества обслуживания пассажиров.