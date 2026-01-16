Более 3,3 млн поездок совершили пассажиры на пригородных маршрутах московского транспорта

В 2025 году по договоренности между правительствами Москвы и Московской области в систему московского транспорта включили 25 действующих пригородных маршрутов на северо-западном, северном и западном направлениях. Они связали столицу с Химками, Красногорском и Одинцовский городским округом.

На новых маршрутах внедрили стандарты, уже привычные для москвичей: удобное расписание, предсказуемые интервалы движения автобусов, современный подвижной состав и профессиональные водители.

На маршрутах работают почти 200 современных автобусов российского производства: низкопольные, оснащенные климат-контролем.

Автобусы приспособлены для перевозки пассажиров на инвалидных колясках, велосипедов и детских колясок. В них есть USB-зарядки и медиапанели для информирования пассажиров.

С момента запуска пассажиры совершили больше 3,3 миллиона поездок на новых направлениях.

На каждом маршруте действует свой тариф, однако для пассажиров всех маршрутов доступны:

Чтобы пассажирам легче было разобраться в новых маршрутах и их тарифах, создана специальная страница на Едином транспортном портале, она доступна по ссылке. Здесь можно выбрать нужный маршрут, узнать о стоимости проезда и действующих проездных билетах, посмотреть трассу его следования.

«В рамках проекта „Москва — область“ в прошлом году мы запустили первые 25 новых маршрутов на западном, северо-западном и северном направлениях. В 2026 году планируем открыть еще около 50», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также в конце прошлого года с российскими производителями заключили контракт на поставку более 500 современных автобусов. В парки столичного перевозчика поступят современные автобусы большого класса вместимости ЛиАЗ Citymax 12, автобусы среднего класса ПАЗ Citymax 9 и КамАЗ-4290.

Для протяженных маршрутов будут поставлены автобусы большого класса НефАЗ-5299 в пригородной комплектации с более удобным расположением сидений для дальних поездок. Всю технику оборудуют по самым строгим стандартам безопасности и качества обслуживания пассажиров.

