Более 3 тысяч родов в год. Воробьев открыл новое отделение на базе госпиталя «Лапино» в Подмосковье Андрей Воробьев открыл новое родильное отделение в госпитале «Лапино» в Одинцове

Новое родильное отделение открыли на базе госпиталя «Лапино» в Одинцове. Там обустроили комфортные палаты и индивидуальные залы, установили передовую технику и открыли неонатальное отделение. Ежегодно в корпусе будут принимать до трех тысяч родов. Старт работе учреждения дали губернатор Андрей Воробьев и генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер.

Медцентр «Лапино» открыли в 2021 году для лечения пациентов с ковидом. Сейчас он полностью перепрофилирован под родовспоможение. Новый корпус стал третьим, ежегодно в нем будут принимать до трех тысяч родов. В отделении разместили индивидуальные залы с возможностью партнерских родов, оборудовали высокотехнологичные операционные, реанимацию, неонатальное отделение, дневной стационар и комфортные палаты. В «Лапино» также работает современная женская консультация. «Это дополнительные возможности, которые дает госпиталь „Лапино“. У нас в этом году хорошая рождаемость. Это, в том числе, благодаря вашему труду, благодаря всем нашим врачам, которые оказывают профессиональную, своевременную помощь деткам. Я хочу поблагодарить вас и команду за обмен опытом», — обратился Воробьев к команде врачей.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

За 14 лет в «Лапино» родились около 26,8 тысячи детей. Там провели порядка 60 тысяч операций по хирургии, гинекологии, урологии, кардиологии и другим направлениям. В стационаре прошли лечение свыше 82 тысяч человек. С начала года в центре получили помощь 8,5 тысячи пациентов, а также провели бесплатно 280 циклов ЭКО. «Сегодня мы открываем в „Лапино-4“, в отдельно стоящем корпусе, новый акушерский стационар — это большой родильный дом, в котором планируется принимать до трех тысяч родов ежегодно, в том числе у пациенток с различными патологиями — соматическими, сосудистыми, почечными, с сахарным диабетом. Кроме того, мы будем оказывать здесь помощь беременным, у которых диагностированы заболевания плода», — сказал Марк Курцер.

Благодаря передовому оборудованию в «Лапино» проводят инновационные операции. Так, с 2016 году там впервые в стране сделали внутриутробную коррекцию порока плода spina bifida. «В Московской области работает шесть перинатальных центров, которые мы построили, в том числе, по программе президента. И во многих вы лично были, вместе с коллегами участвовали в их становлении. Это важно, мы этим очень дорожим. В добрый путь, здоровья, успеха и процветания в ваших добрых делах», — добавил губернатор.

В сентябре 2020 года ГК «Мать и дитя» открыла онкологический центр «Лапино-2», где пациенты получают полный цикл медпомощи, в том числе химиотерапию и реабилитацию.