Более 3 тысяч раскрытых преступлений. Андрей Воробьев подвел итоги работы камер «Безопасного региона» за год

Около 167 тысяч камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье. Круглосуточно они помогают следить за чистотой, порядком и безопасностью. В прошлом году устройства помогли раскрыть 3,3 тысячи преступлений и выявить четыре тысячи правонарушений, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

Итоги работы системы «Безопасный регион» подвели на заседании коллегии Главного управления МВД по Подмосковью. Там напомнили, что всего в Московской области работают порядка 167 тысяч камер, из которых 45 тысяч способны распознавать лица. «В этом году установим еще порядка 10 тысяч камер. И наша задача — совместно включать в программу наиболее чувствительные общественные места и другие локации, которые требуют внимания», — сказал Воробьев.

Уже пять лет Подмосковье входит в топ регионов с самым низким уровнем преступности. Следить за порядком помогают народные дружины. К ним уже присоединились более тысячи неравнодушных жителей. В прошлом году они выявили 94 преступления. «Это заметный ресурс с конкретными задачами, маршрутизацией, связью. Для полиции это дополнительная помощь там, где нужно усилить контроль в охране общественного порядка, профилактике», — отметил Воробьев.

Правоохранительный блок уделяет особое внимание борьбе с киберпреступлениями. Так, количество краж с применением IT-технологий уже сократилось на 30% за последний год. Масштабные профилактические работы помогают снизить количество происшествий и в области транспорта. Так, по словам начальника подмосковного МВД Виктора Паукова, за последние пять лет число ДТП сократилось на 20%. «Повседневная профилактическая работа с участниками дорожного движения дала положительные результаты. Количество дорожно-транспортных происшествий в прошлом году сократилось на 5%. Всего за пять лет аварийность в области уменьшилась на 20%», — сказал он.

В прошлом году органы внутренних дел получили более 219 машин и 4,5 тысячи технических средств. Девять участковых пунктов полиции отремонтировали, а в Кашире построили новое здание МВД. Работу в этом направлении продолжат. «Хочу поблагодарить весь личный состав, оперативников, участковых, сотрудников ГИБДД, руководство главка за ежедневную работу, от которой зависит комфорт и благополучие Подмосковья. Мы ценим поддержку, постоянный диалог и включенность в проблемы жителей. Все это дает заметный результат», — сказал губернатор.