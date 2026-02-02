Более 25 тысяч жителей Подмосковья поучаствовали в субботнике «Единой России»

В минувшие выходные в Подмосковье прошли субботники, организованные региональной фракцией «Единой России». В них приняли участие порядка 25 тысяч человек. Это депутаты, волонтеры «Молодой Гвардии» и все неравнодушные жители. Они очистили от завалов снега около 1,5 тысячи социальных объектов.

Аномальный снегопад шел в Подмосковье несколько дней подряд. Коммунальные службы до сих пор продолжают круглосуточно работать. Ежедневно на работу выходят 7,5 тысячи спецмашин и 30 тысяч дворников. К ним присоединились волонтеры и неравнодушные жители.

В рамках субботника добровольцы расчистили подходы к школам и больницам, территории детских садов и игровых площадок, МФЦ и органов соцзащиты.

В Ленинском округе на улицы вышли несколько тысяч жителей и активистов «Единой России».

«Сегодня округ на деле показывает, что такое командная работа. В уборке снега ежедневно задействовано более тысячи дворников, а сегодня к помощи коммунальщикам подключились более 4,5 тысячи человек», — рассказал секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Станислав Каторов.

В Балашихе к акции присоединились три тысяч человек, в том числе глава муниципалитета Сергей Юров, партийцы, молодогвардейцы, сотрудники администрации, трудовые коллективы и активные горожане.

Более 10 мест расчистили от снега в Павловском Посаде. Со стихией также боролись в Электрогорске.

«Эту субботу мы начали с настоящего вызова стихии! Утро прошло в боевом режиме: вместе со „Снежным десантом“ Российского студенческого отряда и жителями разгребали последствия трехдневного снегопада», — поделилась депутат Мособлдумы Линара Самединова.

Секретарь подмосковного отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что на помощь коммунальщикам вышли тысячи жителей, а многие — целыми семьями.

«В рамках акции „Снежный десант“ мы сосредоточились на самых важных социальных объектах: расчистили подходы к школам, детским садам и больницам, освободили от снежных завалов остановки общественного транспорта. Спасибо каждому участнику субботника за то, что не остались в стороне и делом поддержали тех, кому это было особенно нужно!» — сказал Брынцалов.