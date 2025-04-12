12 апреля 2025 12:18 Более 20 лет на атомных подлодках. Ветеран ВМФ из Егорьевска рассказал о годах службы Ветеран ВМФ из Егорьевска Кислов рассказал о годах службы и помощи бойцам СВО 0 0 0 Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области Эксклюзив

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Ветеран ВМФ, подводник Георгий Кислов из Егорьевска провел на атомных подводных лодках 23 года. В своем возрасте он продолжает трудиться и приносить пользу обществу. О годах службы ветеран рассказал в беседе с 360.ru.

Главный пример — отец Бойцы специальной операции регулярно получают помощь от егорьевских активистов — это заслуга как волонтеров, так и 83-летнего Георгия Кислова. Будучи председателем местного совета ветеранов, он организовывает работу в помощь фронту. Ветеран не смог остаться в стороне: у него за плечами военная история — как личная, так и всей его династии. Кислов родился в семье военных в 1942 году. Отец Григория служил под началом маршала Рокоссовского, принимал участие в Сталинградской битве и взятии Кенигсберга и всегда был для сына ярким примером. С детства Кислов знал, что продолжит военную династию.

Десятого ноября 1961 года я призвался в армию. Попал в Северодвинск в учебный отряд. Там девять месяцев учился на машиниста атомной подводной лодки. Георгий Кислов ветеран ВМФ

Более 20 лет на атомных подлодках После демобилизации Кислов поступил в Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Он служил помощником начальника политического отдела штаба и Управления Северного флота, замкомандира по политической части Краснознаменного Северного флота, участвовал в 13 боевых службах и совершил два длительных похода подо льдами Северного Ледовитого океана. Кислов посвятил службе на атомных подлодках 23 года и на этом закончил военную карьеру. А затем вернулся в родной Егорьевск.

Фото: Министерство информации и молодежной политики Московской области

Помощь бойцам СВО Георгий рассказал, что вместе с другими пенсионерами из Егорьевска помогает фронту. Также среди волонтеров — жены, мамы и бабушки ребят, которые находятся на СВО. Активисты плетут сети для военных. «Начали мы плести сети в июне 2023 года. <…> Все сами делали: и каркасы, и все», — отметил Кислов. Сейчас он продолжает заботиться о тех, кто нуждается в его поддержке: организует патриотический фестиваль в честь 80-летия Победы, готовит проект по реконструкции мемориального комплекса воинам — героям Егорьевска, рассказывает школьникам о подвигах своих земляков — героях Великой Отечественной войны, Афганистана и специальной военной операции.