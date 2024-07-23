Более 1,5 тысячи операций провели в МОНИИАГ с помощью робота Da Vinci

МОНИИАГ имени Краснопольского — один из ведущих институтов страны, специализирующихся на лечении патологий у беременных. Недавно учреждение возглавил доктор медицинских наук, профессор РАН, главный внештатный специалист по акушерству Минздрава России Роман Шмаков. В «Интервью 360» с Юлией Минаковской он рассказал о подходе к работе с пациентами и новых современных методиках.

«Это, конечно, всегда был передовой институт, который создавал современные технологии в области гинекологии, акушерства, генетики. И когда я возглавил этот институт, конечно, это было очень для меня почетно и важно, поскольку требуется дальнейшее развитие научных клинических направлений в Российской Федерации», — подчеркнул Шмаков.

На данный момент в институте работает большое количество высококвалифицированных специалистов, включая профессоров и докторов медицинских наук с мировым именем.

МОНИИАГ планирует развивать новые направления. Так, большое внимание уделяется робот-ассистированной хирургии. Медучреждение первым в России приобрело робота Da Vinci. С его помощью в институте провели 1,5 тысячи операций.

Еще одно важное направление — генетика. В институте разрабатывают новые программы генетического скрининга и аудита скрининговых программ. Также особое внимание уделяется развитию методов сохранения органов при сложных патологиях, таких как врастание плаценты.

Шмаков рассказал о таком перспективном направлении, как фетальная хирургия. Операции проводятся внутриутробно, чтобы помочь плоду выжить и развиться нормально. Отмечается, что МОНИИАГ является одним из немногих центров в России, развивающих это направление.

Помимо этого, в институте успешно лечат беременных со злокачественными опухолями, сохраняя репродуктивную функцию. Специалисты института разработали методы, позволяющие безопасно лечить онкозаболевания во время беременности, не прерывая ее. Напомним, обратиться за помощью в МОНИИАГ могут все жительницы Московской области.

Роман Георгиевич отметил, что в ближайшее время планируется усилить научные направления, поддерживать молодых ученых и стимулировать их к научной деятельности. МОНИИАГ занимается и образовательной деятельностью. В этом году институт обучает 54 ординаторов и 36 аспирантов.

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