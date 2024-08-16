Благоустройство, здравоохранение и ЖКХ. Главные темы встречи Воробьева с главой Мытищ

Семь новых школ, четыре детских сада и подстанцию скорой медицинской помощи откроют в Мытищах до конца года. Для комфорта местных жителей благоустроят парк, четыре сквера и введут в эксплуатацию две дороги. Об этом губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложила глава муниципалитета Юлия Купецкая.

В рамках рабочей поездки главы региона в Мытищи обсуждалась подготовка к новому учебному году, переселение граждан из аварийного и ветхого жилья, а также реализация инвестиционных проектов и благоустройство территорий. Воробьев отметил, что в Мытищах реализуется много государственных программ, а сам городской округ активно развивается. «Очень большой запрос на преобразование транспортной инфраструктуры. Дороги — самая чувствительная тема, как и благоустройство, все то, что видят люди, с чем сталкиваются», — подчеркнул губернатор.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Дорожное строительство Юлия Купецкая доложила главе Подмосковья, что два важных дорожных объекта, открытие которых ждут 65 тысяч местных жителей, введут в эксплуатацию уже в декабре 2024 года. «Но два наших самых главных транспортных объекта — это, конечно, Пироговское шоссе, которое сейчас стоит в реконструкции, и концессионная дорога — трасса к Болтино. Большое количество жителей очень ждут запуска движения. Планируем их открыть к концу года», — рассказала Купецкая.

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Образование С началом учебного года в школы Мытищ пойдут 47 тысяч учеников. Часть из них поступят в четыре новые учреждения, которые распахнут свои двери 1 сентября. Еще три новых учебных заведения откроют до конца года, а в следующем году планируется сдать в эксплуатацию еще три школы. Кроме того, в этом году четыре новых детских сада примут свыше 1,3 тысячи воспитанников. «В этом году у нас большой прорыв в строительстве дошкольных и образовательных учреждений. Мы открываем три детских сада и четыре школы ко 2 сентября, а три школы и один детсад введем до конца года. Дополнительно обеспечим более восьми тысяч мест для школьников», — указала Купецкая. Также в шести образовательных учреждениях в настоящее время продолжается ремонт.

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Здравоохранение Глава округа сообщила, что в январе в микрорайоне Пироговский открылась поликлиника, способная обслуживать до 200 посетителей в смену. К концу 2024 года в деревне Сухарево начнет функционировать подстанция скорой помощи, а в 2025 году в жилом комплексе «Новое Медведково» приступят к строительству поликлиники, которая будет принимать до 318 человек в сутки.

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ЖКХ Юлия Купецкая подчеркнула, что жилищно-коммунальная система округа демонстрирует стабильную работу. Подготовка теплосетей к зимнему сезону уже достигла 98%: управляющие компании активно участвуют в этом процессе, и 63% домов уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Она отметила, что подготовительные работы идут по графику, с опережением.

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Ветхое и аварийное жилье Не менее важная тема, прозвучавшая на встрече губернатора с главой муниципалитета, — расселение ветхого и аварийного жилья. До конца года в планах расселить 14 ветхих и аварийных домов. При этом на сегодняшний день жителей семи объектов уже переселили. В следующем году ключи от новых квартир получат еще 285 семей. «В ближайшие пять лет мы избавимся от аварийного фонда, а ветхие дома, которые тоже будем постепенно признавать аварийными, я думаю, расселим в течение семи лет», — подчеркнула Купецкая. Воробьев отметил, что в свое время Госдума приняла законы, которые позволяют решать проблемы не только аварийных, но и ветхих домов. «Прошу очень внимательно относиться к реализации КРТ, в том числе в рамках транспортной доступности. Комплексное развитие территорий предполагает большую плотность населения. Здесь важно уделить внимание транспортному моделированию, чтобы люди понимали, где припарковаться, как выехать и въехать в микрорайон или, например, доехать до ж/д станции», — указал губернатор Подмосковья.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области, Антон Чернов

Благоустройство Юлия Купецкая, обсуждая благоустройство округа, сообщила губернатору, что в этом году идет обновление парка Ветеранов. Кроме того, за счет муниципального бюджета планируется привести в порядок четыре сквера. Также запланированы работы по обустройству набережной реки Яузы, третьего этапа Мытищинского лесопарка и сквера у театра «ФЭСТ». Губернатор отметил, что в культурную сферу направили значительные средства, добавив, что драматический театр пользуется большой популярностью. Он подчеркнул, что как жители, так и труппа театра просили о проведении мероприятий по его реконструкции, указав на высокую стоимость этих работ. «Надеюсь, что совместно все выполним в срок, и театр также успешно будет работать», — отметил Воробьев. Юлия Купецкая добавила, что работы по строительству идут активно, и их планируют завершить к 1 сентября следующего года в преддверии открытия нового театрального сезона.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Инвестиционные проекты Глава округа проинформировала губернатора о том, что в регионе активно реализуют 26 инвестиционных проектов на общую сумму 21,7 миллиарда рублей. Эти инициативы создадут около 1,5 тысячи новых рабочих мест. В частности, АО «Метровагонмаш» намерено завершить модернизацию своего производства к 2026 году. Также белорусский холдинг «АМКОДОР» планирует открыть в Мытищах административно-деловой центр с сервисным обслуживанием своей техники к концу 2026 года. Помощь жителям Курской области Отдельное внимание в ходе встречи уделили помощи жителям Курской области. Купецкая отметила, что в округе действуют 15 волонтерских организаций, которые собрали свыше восьми тонн гумпомощи. Груз уже передали получателям. «А также мы взаимодействуем с ПВР, которые расположены в Московской области», — добавила глава муниципалитета.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

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