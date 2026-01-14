Сегодня 18:04 Благоустройство Среднего озера и обновленные ЖКХ. Что изменится во Власихе в 2026 году? Глава Власихи Потапчук рассказал Андрею Воробьеву о планах по развитию ЗАТО 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Инвестиции

Благоустройство

ЖКХ

Строительство

Андрей Воробьев

Поликлиники

Дороги

Власиха

Благоустройство Среднего озера и масштабное обновление сетей водоснабжения ждут Власиху в 2026 году. В ЗАТО также запланировали модернизацию центральных тепловых пунктов и очистных сооружений. О том, как изменится муниципалитет в ближайшее время, губернатору Андрею Воробьев рассказал глава Герман Потапчук.

«Мы с вами, Герман Валерьевич, встречались с жителями, и абсолютное большинство гордится Власихой. Тем более сейчас, когда мы модернизируем ЖКХ, благоустраиваем территорию, делаем капитальный ремонт домов. Людям нравится город, никто не собирается уезжать», — отметил Воробьев. Благоустройство За последние пять лет во Власихе благоустроили половину всех общественных территорий. В порядок привели мемориал маршалу Жукову, Соборную площадь, въездную группу КПП-2. В ближайшие два года новый облик получит территория Среднего озера. Завершить работы там планируют к концу года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

В округе работают 42 торговые точки, из которых 11 — нестационарных. Их уже полностью привели к единому архитектурному облику. Оставшиеся объекты облагородят в ближайшие пять лет. «Экономика, финансы являются важным направлением. Мы работаем в части привлечения частных инвестиций. Они небольшие, но и округ у нас небольшой, так что это все равно ощутимо», — отметил Потапчук. Модернизация ЖКХ Масштабное обновление сетей продолжается по всему Подмосковью, и Власиха — не исключение. ЦТП уже отремонтировали в микрорайонах Спортивном и Школьном, а на котельной № 3 реконструировали два котла. Этот объект обеспечивает теплом 80% жителей ЗАТО.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

До 2028 года модернизацию проведут еще на пяти ЦПТ. В микрорайоне Березка появится новая котельная, еще 17 километров труб обновят. Изменения почувствуют 18 тысяч жителей. По словам главы, в следующем году завершится еще один важный проект по строительству городского водопровода. Кроме того, в 2027 году начнется реконструкция очистных сооружений. «Мощность наших очистных — восемь тысяч кубометров в сутки. Они построены в 1962 году, поэтому уже устарели и требуют реконструкции. В этом году мы приступим к проектированию, а уже в следующем — к строительству. Это очень важный для города проект», — сказал Герман Потапчук.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В программу капитального ремонта вошли 69 многоквартирных домов Власихи. Три микрорайона уже привели в порядок. До 2030 года работы также коснутся микрорайона Цветной бульвар, где обновят 13 зданий. Ремонт дорог и социальных объектов Больше половины муниципальных дорог во Власихе отремонтировали за последние пять лет. За этот период автобусный парк получил пять новых машин. По просьбам жителей сохранили маршрут № 477, который следует до Киевского вокзала. В начале этого года его передадут на баланс Москвы. Потапчук добавил, что в ЗАТО уже отремонтировали два корпуса главной поликлиники округа, которая обслуживает 18 тысяч человек. К современному стандарту привели и детское медучреждение.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

Ремонт также провели в школе имени Попова и на городском стадионе. «В 2022 году построили и ввели в эксплуатацию стадион, где могут заниматься спортом все наши жители. Секции принимают своих воспитанников. Пользуется популярностью новый ФОК», — отметил глава. В марте у Германа Потапчука завершается срок полномочий. Он отметил, что готов дальше трудиться на благо муниципалитета. Воробьев пожелал ему удачи на будущем конкурсе на должность главы.