Битва за битвой зимы и весны. Подмосковье накроет новая волна холода

Синоптик Шувалов: температура в конце апреля в Подмосковье будет ниже нормы

Весна снова удивит жителей Подмосковья резким похолоданием. В ближайшие дни в регионе пройдут ледяные дожди, а температура опустится ниже климатической нормы. В некоторых районах ожидается даже снегопад.

Стоит ли ждать апрельское тепло

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что в ближайшие два дня столбики термометров опустятся в Московской области до +5…+9 градусов в дневные часы. Он не исключил, что ночью 20 и 21 апреля пойдет мокрый снег или дождь.

«По тем крупномасштабным процессам, которые намечаются в атмосфере, значительного тепла у нас не будет до конца апреля. Можно не ждать +15, тем более +20 градусов», — отметил специалист.

В среду, 22 апреля, наступит относительно теплый день с температурой около +10 градусов, после чего Подмосковье накроет новая волна холода из-за циклона с северо-запада.

«Снова не исключены осадки в виде снежной фазы, температура понизится до +4…+9 градусов. Это на 2-4 градуса ниже положенного по климату для этих дней в апреле. То есть нас ждет достаточно прохладный финал месяца», — подытожил Шувалов.