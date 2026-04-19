Битва за битвой зимы и весны. Подмосковье накроет новая волна холода
Синоптик Шувалов: температура в конце апреля в Подмосковье будет ниже нормы
Весна снова удивит жителей Подмосковья резким похолоданием. В ближайшие дни в регионе пройдут ледяные дожди, а температура опустится ниже климатической нормы. В некоторых районах ожидается даже снегопад.
Стоит ли ждать апрельское тепло
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал 360.ru, что в ближайшие два дня столбики термометров опустятся в Московской области до +5…+9 градусов в дневные часы. Он не исключил, что ночью 20 и 21 апреля пойдет мокрый снег или дождь.
«По тем крупномасштабным процессам, которые намечаются в атмосфере, значительного тепла у нас не будет до конца апреля. Можно не ждать +15, тем более +20 градусов», — отметил специалист.
В среду, 22 апреля, наступит относительно теплый день с температурой около +10 градусов, после чего Подмосковье накроет новая волна холода из-за циклона с северо-запада.
«Снова не исключены осадки в виде снежной фазы, температура понизится до +4…+9 градусов. Это на 2-4 градуса ниже положенного по климату для этих дней в апреле. То есть нас ждет достаточно прохладный финал месяца», — подытожил Шувалов.
Где в Подмосковье пойдет снег
Похожий прогноз дал РИА «Новости» и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он допустил, что снег припорошит землю в Подмосковье уже в этот понедельник.
По его словам, высота снежного покрова не превысит 1,5 сантиметра, поэтому волноваться не стоит — весна все равно победит зиму.
«Грядущая неделя вряд ли порадует теплой весенней погодой жителей Русской равнины — это будет „битва“ между весной и зимой!» — отметил специалист.
Тишковец объяснил, что орбита циклона скорректируется к востоку, поэтому «спираль» снежных облаков не заденет Москву. Подмосковье ждет иная картина: в восточных районах области в ближайшие сутки-двое пойдет мокрый снег.
Он ожидается в Шатуре, Коломне, Орехово-Зуеве, Егорьевске, Луховицах, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Железнодорожном и Электростали. Также синоптик не исключил снегопад в Королеве, Подольске, Домодедове, Раменском, Щелкове, Жуковском и Ногинске.
Причины похолодания в Подмосковье
Синоптик также предупредил жителей о гололедице, которая может возникнуть из-за околонулевой температуры воздуха и вероятности легких локальных заморозков.
Единственным утешением станет то, что зима в самый последний момент отвернет от мегаполиса и ее влияние ограничится только похолоданием и вероятным мозаичным выпадением тающих на лету символических «белых мух».
Причиной волны холода перед майскими праздниками станет борьба двух барических систем: скандинавского антициклона и циклона южного происхождения, дрейфующего по Поволжью. Из-за их взаимодействия усилится холодная тяга северных ветров с воздушными массами из акватории Баренцева моря.
Зима ненадолго придет и в другие российские регионы. Каток похолодания пройдется по Рязанской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской и Костромской областям. Также он затронет Марий Эл, Чувашию, Кировскую и Свердловску область, Пермский край.