Сегодня 14:20 «Библионочь» снова зовет в гости: самые интересные площадки Подмосковья

Московская область с размахом проведет 15-ю акцию «Библионочь». Участвовать будут немногим меньше тысячи библиотек из 56 муниципалитетов региона. Темой этого года выбрали народы России — их промыслы, кухню, обычаи, а главное — единство. Как обычно, интересно будет и взрослым, и детям.

«Библионочи» 15 лет Первая «Библионочь» состоялась в 2012 году. Создателей вдохновила «Ночь музеев» — к тому времени акция справила в России свое 10-летие и очень полюбилась людям. Ну а кто сказал, что ночью в библиотеке менее интересно? Так появился уникальный формат, который в нынешнем году пройдет уже 15-й раз.

Интересно Первой публичной библиотекой в Москве считается Московская публичная, или Румянцевская библиотека. Ее открыли в Доме Пашкова 1 июля 1862 года, и все желающие получили бесплатный доступ к книгам. Лет 30 спустя началось массовое открытие публичных библиотек в Подмосковье. Первые заработали в Коломне, Серпухове и Богородске, который нынешний Ногинск, в Королеве свои двери открыла Болшевская городская библиотека имени педагога, профессора С. Н. Дурылина.

Библиотекари всей страны старались на славу: придумывали конкурсы и мастер-классы, приглашали писателей и художников, артистов и режиссеров, пускали на экскурсии в библиотечный фонд, читали лекции, даже устраивали спектакли и танцы. Ведь шуметь в читальнях нельзя только днем, про ночь никто ничего не говорил! Детям, пусть даже и очень начитанным, все-таки лучше спать по ночам. Поэтому для маленьких гостей акции придумали «Библиосумерки». Эти программы начинаются днем и заканчиваются не позднее 21:00.

Подмосковная «Библионочь-2026» Каждый год для акции выбирали новую тему, которой посвящались мероприятия «Библионочи». В нынешнем году это «Единство народов — сила России!». Старт 18 апреля, от Подмосковья участвовать будут 915 библиотек в 56 муниципалитетах региона. В контексте темы «Библионочи-2026» Московская губернская универсальная библиотека специально для Подмосковья разработала четыре основных направления для всех площадок. Этноквиз «Культурный код — Россия»: интеллектуальные игры на знание традиций.

Семейные чтения «Русь сказочная»: коллективные чтения народных сказок.

Мастер-классы «Русский вкус»: кулинарные занятия по приготовлению традиционных блюд.

Творческие мастерские «Узоры России»: роспись и изготовление изделий народных промыслов. Всего в Московской области запланировано более двух тысяч мероприятий. Ожидается, что их посетят более 30 тысяч человек.

Красногорская центральная библиотека проведет программу «Русь сказочная»: гостям покажут интерактивный спектакль «Преданья старины глубокой». Также состоится мастер-классы «Узоры России» по традиционной росписи и встречи с героями сказок и былин. Городская библиотека № 2 устроит командную игру-викторину «Культурный код России» — участники проверят свои знания культуры, традиций, быта и истории народов родной страны. Также обещают показать секреты народных ремесел. Петрово-Дальневская сельская библиотека анонсировала патриотический час «Лепестки единства». Кроме того, участники акции посетят выставку «Россия — Родина моя» и послушают лекцию об истории народных узоров в росписях гжели и хохломы.

Коломна и Клин на мастер-классах научат гостей «Библионочи» секретам гжельской и пермогорской росписям. В Химках откроют ярмарку изделий ручной работы, а в Балашихе состоится вечер бард-оперы. В Электростали пройдет беседа «От фольклора до классики» с просмотром фрагментов фильма «Вий». Королев и другие наукограды проведут мероприятия «Космическое Подмосковье». Одинцовский округ обустроил площадки в 40 библиотеках, которые подготовили больше сотни мероприятий. В числе прочих будут тематические фотозоны и показ старых диафильмов под музыку виниловых пластинок.