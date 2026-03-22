Сегодня 18:17 Бесплатная парковка в Подмосковье. Кто имеет право и как воспользоваться льготами? Более 11 тыс. жителей Подмосковья имеют право бесплатно ставить авто на паркинг 0 0 0 Фото: Bulkin Sergey/news.ru / www.globallookpress.com Подмосковье

В Московской области более 11 тысяч жителей имеют право бесплатно оставлять автомобиль на парковках. Как оформить льготы и что делать, если машину забрал эвакуатор — в материале 360.ru.

Бесплатная стоянка на платных парковках Подмосковья Свыше 11 тысяч жителей получили разрешения на бесплатную парковку в Подмосковье через сайт «Госуслуги». «Платные парковки в Подмосковье начали функционировать с 1 ноября 2024 года, и уже сегодня доступно более 260 парковок (порядка 11 тысяч машино-мест) в 37 округах региона. Так, на сегодняшний день бесплатно паркуются более 10 тысяч членов многодетных семей Подмосковья, свыше 800 владельцев электромобилей и порядка 260 владельцев мототранспорта — они подали заявки и включены в региональный реестр», — сообщила пресс-служба Минтранса региона. Порядка 800 человек получили резидентские разрешения, 100 из них пользуются возможностью бесплатно оставлять машину на парковке ночью.

Как получить льготу Чтобы получить льготное разрешение многодетной семьи, стать резидентом или включить свой транспорт в реестр для бесплатной стоянки на всех платных парковках Подмосковья, следует обратиться к региональному ресурсу «Госуслуг». Подробная информация о платных парковках есть на сайте Минтранса. В случае, если возникнут вопросы по подаче заявок, рекомендуется проконсультироваться со специалистом по номеру +7 (498) 602-13 11. Штраф за неоплату парковки можно обжаловать в Центре безопасности дорожного движения Подмосковья.

Эвакуация авто: за что могут забрать машину в Подмосковье Обычно автомобиль эвакуируют на штрафстоянку из-за парковки с нарушениями. Машину могут забрать за остановку в зоне действия запрещающих дорожных знаков и на местах, предназначенных для парковки инвалидов. Также среди причин эвакуации — стоянка во втором ряду, на пешеходных переходах или в пределах пяти метров перед ними и на остановках общественного транспорта. Другие случаи эвакуации: управление авто в нетрезвом виде;

езда с неисправными тормозами;

отсутствие водительского удостоверения;

парковка возле контейнерных площадок;

авто стоит в зоне действия запрещающих знаков.

Что делать при эвакуации авто Если владелец не нашел свою машину на месте парковки, следует реагировать как можно быстрее — авто могли угнать. Чтобы уточнить сведения об эвакуации, нужно: 1. Позвонить по номеру 112 или воспользоваться приложением «112 МО»; 2. Сообщить оператору марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер машины; 3. После оперативной проверки по базам данных владельцу сообщат адрес штрафстоянки, куда доставили автомобиль.

Как забрать авто со штрафстоянки в Подмосковье Всего в Московской области действует 36 специализированных площадок для хранения эвакуированных машин. Штрафстоянки расположены в 30 муниципальных округах, их перечень опубликован на сайте Минтранса. Перед тем как забрать свое авто, необходимо получить официальное разрешение на его выдачу в одном из территориальных подразделений ГИБДД, УРАТК или ГУСТ МО. После этого следует связаться по телефону с организацией, осуществлявшей эвакуацию, чтобы уточнить адрес спецстоянки.

Чтобы забрать авто, потребуются следующие документы: паспорт;

разрешение о возврате авто;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации машины;

полис ОСАГО. При любых вопросах, связанных с эвакуацией авто, можно проконсультироваться по номеру 112.

Штрафы за эвакуацию машины в 2026 году В 2026 году в Подмосковье ввели новые тарифы на перемещение и хранение авто, нарушивших правила парковки и стоянки, рассказали REGIONS в пресс-службе Министерства транспорта Московской области. Обновленные тарифы на эвакуацию: 9090 рублей для легковушки массой не более 3,5 тонны;

42 050 рублей для грузовика и негабаритного транспорта массой более 3,5 тонны.

Тарифы хранения на штрафстоянке за сутки:

1540 рублей для легковушки массой не более 3,5 тонны;

2143 рубля для грузовика массой более 3,5 тонны;

8753 рубля для негабаритного транспорта.

Минтранс призвал водителей соблюдать правила парковки: 1. Не оставлять авто на остановках общественного транспорта; 2. Не создавать препятствий для проезда экстренных служб и дорожной техники. Нарушение этих требований осложнит оперативное реагирование на ЧП и уборку дорог.