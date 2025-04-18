Инновации для ж/д. Белоруссия открыла в Подмосковье один из ведущих в СНГ завод оптоволокна
Губернатор Воробьев и посол Рогожник открыли белорусский завод в Подмосковье
Один из топ-3 самых масштабных в СНГ производителей оптоволокна и кабелей связи разместил завод в Подмосковье. Его открыли полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник и губернатор Андрей Воробьев.
Как производство повлияет на развитие Подмосковья? Для жителей создадут минимум 150 рабочих мест, а продукцию, выпускаемую на заводе, будут применять в создании транспортной инфраструктуры, в жилищном строительстве и не только.
Этот инвестиционный проект зародился в декабре 2023 года. Тогда его реализацию обсуждали на встрече в Минске глава Подмосковья Андрей Воробьев и президент Александр Лукашенко.
«Но одно дело сесть и обсудить, а другое — увидеть, что сегодня это уже работает на земле. В том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию и предоставлению земли появилось это очень важное предприятие, продукция которого востребована у ведущих компаний: РЖД и всех, кто занимается строительством», — отметил губернатор.
Об уникальности проекта
Завод белорусской компании «Белтелекабель» открыли в одном из городских округов Подмосковья — в Воскресенске. Производитель входит в тройку крупнейших в СНГ по своему профилю.
Продукцию активно используют ведущие отечественные операторы связи: Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС. Ее применяют и в Московском метрополитене.
Белорусский кабель российского производства начнут поставлять, экспортировать во все страны СНГ.
«Мы дружим с белорусами — вы знаете, очень теплые отношения у наших президентов. И когда в 2023-м наша делегация встречалась с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали реализацию общих проектов», — добавил Андрей Воробьев.
Ответ уходу некоторых иностранных компаний
По словам Александра Рогожника, это не последний проект, а также это мощный знак развития экономики.
Это еще одно подтверждение, что в технологическом смысле мы с вами становимся сильнее, что все можем. Развиваемся и двигаемся вперед, создаем рабочие места, несмотря на уход европейских, иностранных компаний.
Александр Рогожник
Он добавил, что это один из трех заводов в СНГ, который обеспечивает кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование.
«И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», — подчеркнул Александр Рогожник.
Почти 80% используемого компанией сырья — российского производства.
Льготы для запуска проекта
Производитель получил от Подмосковья землю без торгов — 6,5 гектара.
«Также очень поддержал Фонд развития промышленности региона: выделил нам около 150 миллионов рублей на закупку оборудования, которое приобрели в Китае. Наша продукция очень востребована как на территории России, так и в странах СНГ», — сказал директор компании «Белтелекабель» Олег Иганов.
Прорабатывается вопрос поставки продукции в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.
Наша продукция для железных дорог — инновационная, она позволит увеличить надежность ж/д. Такого в России никто не делает.
Олег Иганов
В 2022 году компания достигла договоренностей с Воскресенским колледжем о подготовке квалифицированных кадров для нового завода.