Инновации для ж/д. Белоруссия открыла в Подмосковье один из ведущих в СНГ завод оптоволокна

Губернатор Воробьев и посол Рогожник открыли белорусский завод в Подмосковье

Один из топ-3 самых масштабных в СНГ производителей оптоволокна и кабелей связи разместил завод в Подмосковье. Его открыли полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник и губернатор Андрей Воробьев.

Как производство повлияет на развитие Подмосковья? Для жителей создадут минимум 150 рабочих мест, а продукцию, выпускаемую на заводе, будут применять в создании транспортной инфраструктуры, в жилищном строительстве и не только.

Этот инвестиционный проект зародился в декабре 2023 года. Тогда его реализацию обсуждали на встрече в Минске глава Подмосковья Андрей Воробьев и президент Александр Лукашенко.

«Но одно дело сесть и обсудить, а другое — увидеть, что сегодня это уже работает на земле. В том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию и предоставлению земли появилось это очень важное предприятие, продукция которого востребована у ведущих компаний: РЖД и всех, кто занимается строительством», — отметил губернатор.

Об уникальности проекта

Завод белорусской компании «Белтелекабель» открыли в одном из городских округов Подмосковья — в Воскресенске. Производитель входит в тройку крупнейших в СНГ по своему профилю.

Продукцию активно используют ведущие отечественные операторы связи: Ростелеком, Билайн, Мегафон, МТС. Ее применяют и в Московском метрополитене.

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Белорусский кабель российского производства начнут поставлять, экспортировать во все страны СНГ.

«Мы дружим с белорусами — вы знаете, очень теплые отношения у наших президентов. И когда в 2023-м наша делегация встречалась с Александром Григорьевичем Лукашенко, мы обсуждали реализацию общих проектов», — добавил Андрей Воробьев.

Ответ уходу некоторых иностранных компаний

По словам Александра Рогожника, это не последний проект, а также это мощный знак развития экономики.

Это еще одно подтверждение, что в технологическом смысле мы с вами становимся сильнее, что все можем. Развиваемся и двигаемся вперед, создаем рабочие места, несмотря на уход европейских, иностранных компаний.

Александр Рогожник

Он добавил, что это один из трех заводов в СНГ, который обеспечивает кабельной продукцией все базовые станции связи, все телекоммуникационное оборудование.

«И мы стали еще более импортонезависимыми, потому что раньше эта продукция закупалась за рубежом», — подчеркнул Александр Рогожник.

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Почти 80% используемого компанией сырья — российского производства.

Льготы для запуска проекта

Производитель получил от Подмосковья землю без торгов — 6,5 гектара.

«Также очень поддержал Фонд развития промышленности региона: выделил нам около 150 миллионов рублей на закупку оборудования, которое приобрели в Китае. Наша продукция очень востребована как на территории России, так и в странах СНГ», — сказал директор компании «Белтелекабель» Олег Иганов.

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Прорабатывается вопрос поставки продукции в Казахстан, Узбекистан и Туркменистан.

Наша продукция для железных дорог — инновационная, она позволит увеличить надежность ж/д. Такого в России никто не делает.

Олег Иганов

В 2022 году компания достигла договоренностей с Воскресенским колледжем о подготовке квалифицированных кадров для нового завода.

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