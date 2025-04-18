Инновации для ж/д. Белоруссия открыла в Подмосковье один из ведущих в СНГ завод оптоволокна

Один из топ-3 самых масштабных в СНГ производителей оптоволокна и кабелей связи разместил завод в Подмосковье. Его открыли полномочный посол Республики Беларусь в России Александр Рогожник и губернатор Андрей Воробьев .

Как производство повлияет на развитие Подмосковья? Для жителей создадут минимум 150 рабочих мест, а продукцию, выпускаемую на заводе, будут применять в создании транспортной инфраструктуры, в жилищном строительстве и не только.

Этот инвестиционный проект зародился в декабре 2023 года. Тогда его реализацию обсуждали на встрече в Минске глава Подмосковья Андрей Воробьев и президент Александр Лукашенко.

«Но одно дело сесть и обсудить, а другое — увидеть, что сегодня это уже работает на земле. В том числе благодаря нашим льготным программам по оборудованию и предоставлению земли появилось это очень важное предприятие, продукция которого востребована у ведущих компаний: РЖД и всех, кто занимается строительством», — отметил губернатор.