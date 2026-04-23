Апрельские заморозки в Подмосковье: как защитить растения на даче?

Новая волна заморозков ожидается в Подмосковье уже в эту пятницу. Апрельское похолодание для дачников — это настоящая катастрофа. Как спасти рассаду и защитить плодовые деревья, чтобы сохранить будущий урожай, выяснил 360.ru.

Когда ждать заморозков в Подмосковье

Снег выпадет в Московской области 24 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В результате очередного арктического происхождения и снегопадов, в пятницу в отдельных районах Подмосковья — в основном на востоке, северо-востоке и юго-востоке столичного региона сформируется временный снежный покров высотой от трех до восьми сантиметров», — уточнил он.

Ожидаются ночные заморозки и гололедица. Синоптик предупредил о метелях и порывистом северо-западном ветре. Как отметил в разговоре с 360.ru председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, весенние похолодания стали для жителей Москвы и области уже привычными.

«За последние 40 лет каждый год такое повторяется. Не помню ни одной весны без возвратных заморозков», — подчеркнул эксперт.

Какие культуры можно сажать в апреле

Туманов порекомендовал садоводам не рисковать и в период неустойчивой погоды сеять холодостойкие культуры.

«Можно смело их сеять. Это морковь, свекла, салат, редис, горох и бобы. Даже если снег выпадет, им это не повредит», — отметил специалист.