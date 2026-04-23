Апрельские заморозки в Подмосковье: как защитить растения на даче?
Туманов: дождевание и дымление помогут спасти будущий урожай от заморозков
Новая волна заморозков ожидается в Подмосковье уже в эту пятницу. Апрельское похолодание для дачников — это настоящая катастрофа. Как спасти рассаду и защитить плодовые деревья, чтобы сохранить будущий урожай, выяснил 360.ru.
Когда ждать заморозков в Подмосковье
Снег выпадет в Московской области 24 апреля. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«В результате очередного арктического происхождения и снегопадов, в пятницу в отдельных районах Подмосковья — в основном на востоке, северо-востоке и юго-востоке столичного региона сформируется временный снежный покров высотой от трех до восьми сантиметров», — уточнил он.
Ожидаются ночные заморозки и гололедица. Синоптик предупредил о метелях и порывистом северо-западном ветре. Как отметил в разговоре с 360.ru председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов, весенние похолодания стали для жителей Москвы и области уже привычными.
«За последние 40 лет каждый год такое повторяется. Не помню ни одной весны без возвратных заморозков», — подчеркнул эксперт.
Какие культуры можно сажать в апреле
Туманов порекомендовал садоводам не рисковать и в период неустойчивой погоды сеять холодостойкие культуры.
«Можно смело их сеять. Это морковь, свекла, салат, редис, горох и бобы. Даже если снег выпадет, им это не повредит», — отметил специалист.
Какие заморозки опасны для плодовых деревьев
Туманов предупредил об опасности заморозков, при которых температура воздуха опускается ниже -2 градусов. Если зима возвращается в момент массового цветения плодовых деревьев, то это может отрицательно отразиться на урожае.
«Отдельные культуры могут не принести плодов, потому что подмерзнут пестики. Благодаря разным сортам растягивается период цветения, это помогает сохранить будущий урожай. Районированные сорта меньше подвержены подмерзанию пестиков. Вот единственное, чего надо опасаться», — обратил внимание собеседник 360.ru.
Как сохранить растения
В числе самых эффективных методов спасения деревьев Туманов порекомендовал дождевание. Сырая земля и деревья не боятся мороза. Влажность всегда смягчает удар холодов по ягодным и плодовым культурам.
«Дождевание очень хорошо помогает. Пока сад мокрый, капельки висят, растения меньше подвержены морозу. Как правило, заморозки приходят ночью или рано утром. Вот эти несколько часов надо буквально пережить», — подчеркнул он.
Председатель «Садоводов России» также напомнил дачникам, что можно набрасывать на ветки цветущих деревьев пленку или мокрые простыни. Подойдут даже старые газеты.
Старый метод задымления сада эффективен до сих пор. Нужно развести несколько костров с подветренной стороны участка, можно использовать дымовые шашки или влажную солому для создания плотного дыма. Главное — не забывать о правилах безопасности.
«Защитная завеса будет удерживать тепло у земли», — пояснил специалист.
Но стоит помнить, что никто не застрахован от неудач. В качестве примера Туманов привел личную историю, когда впервые за последние 20 лет у него не было урожая гибридной алычи. При этом все остальные деревья принесли плоды.
«Алыча попала под эти самые опасные заморозки. Лотерея сработала так, что урожай погиб. Я только пожал плечами: ничего страшного. Другими культурами занялся больше, огородом. Так что у хорошего садовода одна культура покрывает другую. Если что-то случилось с какими-то растениями, у него остаются про запас „страховые фонды“ на даче», — заключил Туманов.