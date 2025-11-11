Андрей Воробьев: завод импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в Коломне
Производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в Коломне. В следующем году компания «АДЛ» построит новый цех, где будут выпускать изделия, которые раньше приходилось закупать за рубежом. С сотрудниками предприятия встретился и пообщался губернатор Андрей Воробьев.
К 2028 году в новом цехе будут выпускать электроприводы для запорной арматуры. Предприятие расширит линии по сборке блочных теплопунктов, насосных установок и шкафов управления. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Работу в компании смогут получить еще 80 человек.
«Компания „АДЛ“ работает успешно, есть планы расширяться — выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей — это водо-, тепло-, газоснабжение», — сказал губернатор.
Сейчас в состав «АДЛ» входят четыре цеха и три логистических комплекса. Ежегодно там выпускают более 800 тысяч изделий, а уже к 2030 году эта цифра увеличится до трех миллионов.
Весной компания открыла новый корпус, где выпускают импортозамещающие предохранительные клапаны, дисковые затворы и шаровые краны. Проект удалось реализовать благодаря региональной поддержке — ранее предприятие получило земельные участки для строительства в аренду без торгов.
«Прекрасные программы действуют в Московской области. Особенно важно для нас, что дают землю без торгов, да к тому же недалеко от предприятия», — сказал директор коломенского филиала ООО «Торговый дом АДЛ» Сергей Абашов.
Особое внимание завод уделяет кадрам. На предприятии проводят стажировки для студентов, где они могут освоить востребованные профессии — от сварщика до оператора станков с программным управлением. Кроме того, «АДЛ» сотрудничает с колледжем «Коломна», где уже заключено 36 целевых договоров.
«Очень приятно, что руководство предприятия уделяет большое внимание обучению — многие приобретают тут профессию, затем устраиваются и получают хорошую зарплату. Надеемся, что компания и дальше будет развиваться. Ну, а мы будем продолжать строить жилье в Коломне, которое позволит привлекать новых сотрудников для таких успешных предприятий, как „АДЛ“», — добавил губернатор.