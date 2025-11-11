Андрей Воробьев: завод импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в Коломне

Производство импортозамещающего оборудования для ЖКХ расширят в Коломне. В следующем году компания «АДЛ» построит новый цех, где будут выпускать изделия, которые раньше приходилось закупать за рубежом. С сотрудниками предприятия встретился и пообщался губернатор Андрей Воробьев .

К 2028 году в новом цехе будут выпускать электроприводы для запорной арматуры. Предприятие расширит линии по сборке блочных теплопунктов, насосных установок и шкафов управления. В проект инвестируют 1,5 миллиарда рублей. Работу в компании смогут получить еще 80 человек.

«Компания „АДЛ“ работает успешно, есть планы расширяться — выпускать запорную арматуру, которая крайне важна при модернизации, строительстве, прокладке сетей — это водо-, тепло-, газоснабжение», — сказал губернатор.

Сейчас в состав «АДЛ» входят четыре цеха и три логистических комплекса. Ежегодно там выпускают более 800 тысяч изделий, а уже к 2030 году эта цифра увеличится до трех миллионов.