«Вдохновляют вокруг себя других». Андрей Воробьев вручил награды лучшим волонтерам Подмосковья

Движение «Волонтеры Подмосковья» появилось в 2020 году. Оно объединило более 130 добровольческих и молодежных организаций, в которых состоят свыше 60 тысяч активистов. Из них девять тысяч человек вступили в ряды движения с начала этого года. Большинство волонтеров — это ребята в возрасте от 14 до 35 лет. Губернатор Андрей Воробьев поблагодарил их за работу и вручил областные награды.

Активисты помогают ветеранам, инвалидам, пожилым, а также участникам СВО и их семьям. Они проводят общественные мероприятия, экологические акции и устраняют последствия чрезвычайных ситуаций. «День волонтера мы учредили для того, чтобы встречаться с самыми активными, самыми заслуженными нашими добровольцами, вручать им награды. Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях», — сказал Воробьев. С 2020 года волонтеры провели более 15 тысяч мероприятий. Одно из самых значимых — акция «Доброе дело», в рамках которой активисты собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО. За 2,5 года на передовую передали более восьми тысяч тонн грузов. Принести полезные вещи могут все желающие — для этого в регионе открыли 86 пунктов.

Одно из важных направлений работы волонтеров — помощь людям в сложных жизненных ситуациях. Так, во время аварии на котельной в Климовске ребята доставляли нуждающимся одеяла, обогреватели, продукты и лекарства. Кроме того, они несколько недель оказывали поддержку пострадавшим в теракте в «Крокус Сити Холле». Делегации волонтеров также отправлялись в Анапу, чтобы устранить последствия разлива нефтепродуктов. Работу возглавил Александр Шаповалов, который сегодня, в День добровольца, получил грамоту от губернатора. «У нас образовалась большая делегация — более 80 человек. Мы и пляж очищали от мазута, и спасали пострадавших птиц. Работа непростая. Плюс с погодой не повезло — холодно, шторм. Но мы со всем справились», — рассказал он.

Без волонтеров не обходится ни одно крупное мероприятие региона. В этом году свыше 3,8 тысячи человек участвовали в проекте по формированию комфортной городской среды. Они помогали жителям в выборе мест для благоустройства. В сентябре активисты работали на конкурсе «Интервидение». Всего в добровольческий корпус вошли около 500 человек, из которых почти треть — из Подмосковья. Они встречали делегации в аэропортах, организовывали их размещение и помогали с навигацией, рассказала координатор регионального движения Елизавета Федорова. Среди награжденных были победители регионального этапа премии «Мы вместе». Она направлена на поддержку добровольчества и социальных инициатив. В этом году подмосковные организации подали более 740 заявок, из которых 24 прошли в полуфинал. Итоги объявят 5 декабря.

«Мы очень дорожим движением „Волонтеры Подмосковья“. В нем уже 60 тысяч человек, но я думаю, это число гораздо больше в нашем многомиллионном регионе. Просто есть самые яркие — это те энтузиасты, которые вдохновляют вокруг себя других», — сказал глава региона. День добровольца традиционно отмечают в Подмосковье 29 октября.