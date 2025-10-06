Андрей Воробьев: свыше 3 тысяч домов отремонтируют в Подмосковье в 2025 году

Одним из приоритетных направлений работы властей Московской области остается обновление многоквартирных домов. В этом году в план включили более трех тысяч зданий, рассказал губернатор Андрей Воробьев .

Выполненные работы и планы

Основу комфорта и безопасности жителей составляют крепкие трубы, надежные узлы, сухая и прочная крыша, а также теплые подъезды.

С января специалисты капитально отремонтировали 1522 многоквартирных дома. В зеленой зоне находятся 33 муниципалитета Московской области — там программа выполнена более чем на 60%. Еще в 17 показатели варьируются от 40 до 60%.

Положительные изменения уже ощутили жители Пушкино, Клина, Одинцова, Электростали и Подольска.

Этот опыт планируется масштабировать. В Воскресенске, Рузе, Кашире, Ступине и Жуковском планируют ускорить темпы проведения работ, составить детальные графики и внедрить ежедневный контроль выполнения.

Статистика обращений жителей показывает, что каждое третье касается состояния дворов и домов. Из 102 тысяч замечаний более половины относятся к зданиям, возраст которых превышает 25 лет.

Андрей Воробьев поручил создать адресный список по жалобам и в первую очередь решать проблемы там, где это особенно необходимо.

«Понятно, что по-прежнему уязвимым является ветхий аварийный фонд. Это тема другого вопроса, не менее важного, который мы сопровождаем», — пояснил губернатор.

Он указал на необходимость заблаговременно обследовать объекты, чтобы план проведения работ был корректным и выполнялся без задержек.

Цифровые инструменты

Для повышения качества подготовки и реализации проектов в регионе запускают создание цифровых двойников многоквартирных домов. Речь идет о виртуальных моделях зданий с подробной планировкой, схемами инженерных сетей, историей ремонтов и сведениями об обращениях жителей.

Цифровые модели будут интегрированы с региональной системой капитального ремонта, Государственной информационной системой жилищно-коммунального хозяйства и базами управляющих компаний, что позволит заранее выявлять проблемные места, точнее формировать сметы и минимизировать риски.

Контроль за качеством ремонта также усилят. Планируется внедрение электронного технического надзора и фотофиксации каждого этапа, создание общего банка типовых решений для кровель, фасадов и инженерных систем. Такой подход позволит подрядчикам работать по проверенным технологиям.

Дополнительно внедрят цифровую систему планирования и прогнозирования, которая будет указывать на риски отставания подрядчиков и участки, требующие дополнительного контроля.

Работа с населением

Особое внимание уделят коммуникации с жителями. Им будут предоставлять сведения о характере работ и сроках их завершения. При необходимости в домовых каналах будут публиковать оперативные объявления.

Опыт успешных проектов в Пушкино, Клину, Электростали и Одинцове предлагают активно использовать в работе с населением.