Андрей Воробьев: срок старта стройпроектов в Подмосковье снизят до полугода

Благодаря Центру содействия строительства в Подмосковье сократился срок выхода на производственную площадку с трех лет до восьми месяцев. Об этом на открывшемся в Москве Международном форуме Финансового университета заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, в Подмосковье оцифровали 57 услуг по строительству. Все они доступны на региональном сайте госуслуг.

«Это разрешение на строительство, получение техусловий и много другое. У нас этим занимается один офис — Центр содействия строительству. Ты туда приходишь и через непродолжительное время получаешь все необходимые документы, чтобы выйти на стройку. Когда мы начинали, этот срок составлял 3 года, а сейчас — всего восемь месяцев. Все делается в цифре — тебе не надо никуда приходить. Такие трансформации имеют очень важное значение для бизнеса — это совсем другие скорости, ты не застреваешь на низком старте, а быстро начинаешь реализовывать свою программу», — сказал Воробьев.

Но это еще не предел, в регионе планируется еще больше сократить срок выхода на строительство — до шести месяцев. А в индустриальных парках и особых экономических зонах разрешение на строительство выдают сразу, как только оформляется земля под застройку. Это стало возможным благодаря оптимизации и оцифровке услуг.

Также развитию экономики в Подмосковье способствует и высокий кадровый потенциал, и технологичная база, позволяющая реализовывать крупные проекты в разных отраслях.

«У нас традиционно был очень высокий технологический потенциал. Технологичность, инновации всегда служили таким джокером, конкурентным преимуществом. Люди, которые работают в наших городах и наукоградах, безусловно, дают высокий результат. В Подмосковье также очень серьезно представлена космическая и оборонная промышленность», — отметил губернатор.

Он добавил, что экономика развивается также благодаря удобной логистике, а президентские инициативы позволяют реализовывать крупные инфраструктурные проекты.



«Только за этот и предыдущий годы было открыто большое количество объектов — это и М-11 до Санкт-Петербурга, и М-12 до Казани, и ЦКАД. У нас также строятся концессионные дороги. Вся эта инфраструктура работает и дает эффект — бизнесу всегда выгодно вкладываться туда, где есть электричество, газ, дороги, рынок сбыта, люди, владеющие технологиями», — подчеркнул глава региона.