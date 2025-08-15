Сегодня 11:56 Андрей Воробьев рассказал о внедрении цифровых решений в работу теплосетей в Подмосковье 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

Умные датчики установили на всех объектах «Мытищинской теплосети». С их помощью специалисты могут удаленно отслеживать параметры температуры и давления котельных и сетей. Диспетчерский центр предприятия посетил губернатор Андрей Воробьев. Он проверил готовность всей системы к отопительному сезону.

Датчики установили в рамках федерального пилотного проекта «Цифровая котельная». Благодаря устройствам специалисты моментально узнают о возникших авариях и отключениях. Диспетчеры круглосуточно отслеживают параметры 54 котельных и 280 километров сетей. Опыт Мытищ планируют распространить на другие округа. По словам губернатора, внедрение умных технологий позволяет избавить специалистов от рутинной работы и направить их внимание на более важные задачи. «Наша задача — внедрять такие практики. И такая диспетчерская, как здесь — уже не единственная в Подмосковье. Каждый округ планирует создать подобное, это дает возможность контролировать все, что касается теплоснабжения, а также водо- и энергоснабжения — часто это взаимосвязанные системы», — сказал он.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

«Мытищинская теплосеть» обеспечивает ресурсом более 240 тысяч жителей многоквартирных домов и порядка 300 социальных объектов. По словам директора предприятия Андрея Осина, схемы всех теплосетей выводятся на специальную карту в диспетчерской службе. На ней отображаются параметры каждого объекта. Информация об изменениях приходит в виде уведомлений, поэтому специалистам не нужно постоянно смотреть на экран, отслеживая каждый показатель.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

В Мытищах продолжается масштабная модернизация теплосетей. Там обновляют котельные, центральные тепловые пункты и сети. Благодаря переходу на новую двухтрубную закрытую систему удалось заметно сократить аварийность и сэкономить ресурсы. Запуск теплоснабжения стал доступен в любое время года, а сроки профилактических отключение летом сократили. «Мы для себя принципиально поменяли проект системы теплоснабжения — ушли от четырехтрубной системы на двухтрубную с установкой индивидуальных тепловых пунктов в каждом здании. Другими словами, услуга в виде отопления и горячего водоснабжения подготавливается непосредственно в границах жилого дома или объекта социальной сферы», — рассказал главный инженер «Мытищинской теплосети» Иван Михайловский. До конца года в округе обновят еще одну котельную и 1,3 километра теплосетей. Кроме того, в муниципалитете построят водовод от Акуловского водоканала до очистных сооружений и канализационный коллектор вдоль реки Яуза.