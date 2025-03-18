Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в Подмосковье
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с докладом и сообщил, что анализ данных прошлых лет поможет спрогнозировать возможные риски и направить ресурсы в наиболее уязвимые районы. Особое внимание уделяется Балашихе, Богородскому округу, Воскресенску, Егорьевску, Клину, Шатуре, Луховицам и Электрогорску.
«В Московской области 1,9 миллиона гектаров леса, и для того, чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов. Дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами, но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — подчеркнул Воробьев.
По его словам, большую роль в обеспечении пожарной безопасности в регионе играют цифровые технологии и искусственный интеллект. Он также поделился планами запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, который позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер.
«Что касается торфяных участков — в свое время благодаря государственной программе эти 250 тысяч гектаров были обводнены. Там ведется замер уровня воды, он должен составлять от 0,7 до 1 метра. В случае если погода экстремально жаркая и вода падает, то существуют резервные водоемы. Мы мониторим ситуацию, находимся в тесном контакте с Рослесхозом», — добавил губернатор.
Сейчас в Подмосковье проводят большую работу по предотвращению пожаров. Для этого создают минерализованные полосы, устанавливают шлагбаумы, оборудуют безопасные зоны для отдыха. Сотрудники лесного хозяйства используют приложение «Народная дружина Подмосковья», фиксируя подозрительные объекты, после чего оперативные службы выезжают на место.
В 2025 году для тушения пожаров подготовили более четырех тысяч специалистов и 1,6 тысячи единиц техники. В Московской области создали аэромобильную группу из 200 человек, а также нештатный противопожарный отряд из 126 человек с 27 машинами и 15 насосами. В случае необходимости к тушению привлекут три пожарных поезда, базирующихся в Воскресенске, Ожерелье и Орехово-Зуеве.
Кроме того, Подмосковье предоставило Министерству обороны доступ к региональной системе видеонаблюдения в военных лесничествах и наладило работу диспетчерских служб для быстрого реагирования.