Андрей Воробьев рассказал о подготовке к пожароопасному сезону в Подмосковье

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев провел совещание по подготовке к паводку и пожароопасному сезону. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с докладом и сообщил, что анализ данных прошлых лет поможет спрогнозировать возможные риски и направить ресурсы в наиболее уязвимые районы. Особое внимание уделяется Балашихе, Богородскому округу, Воскресенску, Егорьевску, Клину, Шатуре, Луховицам и Электрогорску.

«В Московской области 1,9 миллиона гектаров леса, и для того, чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов. Дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами, но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — подчеркнул Воробьев.

По его словам, большую роль в обеспечении пожарной безопасности в регионе играют цифровые технологии и искусственный интеллект. Он также поделился планами запустить новый алгоритм ИИ в системе видеомониторинга, который позволит снизить количество ложных сигналов, поступающих с камер.

«Что касается торфяных участков — в свое время благодаря государственной программе эти 250 тысяч гектаров были обводнены. Там ведется замер уровня воды, он должен составлять от 0,7 до 1 метра. В случае если погода экстремально жаркая и вода падает, то существуют резервные водоемы. Мы мониторим ситуацию, находимся в тесном контакте с Рослесхозом», — добавил губернатор.