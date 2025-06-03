03 июня 2025 16:56 Воробьев: в июле свыше 100 человек в Лыткарине переедут из ветхого жилья в новое 0 0 0 Подмосковье

Андрей Воробьев

Лыткарино

Аварийное жилье

Квартиры

Жители дома № 6 в Лыткарине, ранее признанного ветхим, в течение месяца переедут в новую многоэтажку, которая расположена напротив. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность здания и пообщался с его будущими жителями.

Дом в жилом комплексе «Высокий берег» был построен инвестором по договору о развитии застроенной территории. Более 20 семей уже получили ключи от квартир в доме № 4 на улице Набережной, а в течение месяца их вручат остальным переселенцам. Переезд предстоит более чем 100 жителям. «Президент поставил задачу — все, что касается ветхого и аварийного жилья, максимально ликвидировать. Мы должны обеспечить людям комфортные условия, победить сначала то, что требует немедленного расселения, так называемые бараки, а затем перейти к более поздним застройкам», — пояснил Андрей Воробьев. Общая площадь расселяемого жилья составила 2,3 тысячи квадратных метров. Рядом с новым домом расположены школа, поликлиника, а также планируется возведение детского сада на 64 места. Ветхий дом до конца лета снесут.

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«В старом доме были большие щели, из них дуло. Конечно, периодически замазывали, штукатурили, но все равно мы на четвертом этаже очень это чувствовали. Новая квартира нам безумно нравится, там отличная отделка, все красиво, просторно», — рассказала Любовь Лазаренко, которая прожила в старом здании почти 15 лет. Ее поддержала соседка Раиса Богачева. Она въехала в дом № 6 в 1959 году и все это время жила на первом этаже, где всегда было прохладно.

«Сейчас у меня квартира 44 квадратных метра, а будет 56. Уже собираем вещи, сидим на коробках. Обещают в ближайшее время выдать ключи, заканчивают отделку», — уточнила женщина. Люди смогут начать жить в новом доме сразу после получения ключей, поскольку во всех квартирах сделают косметический ремонт. «Сейчас проводим финишные отделочные работы по оставшимся 39 квартирам. Второй подъезд завершим к 20 июня, Первый — к концу месяца» — уточнил генеральный директор компании-застройщика Роман Хомюк. За минувшие четыре года в Лыткарине из ветхого жилья в 6-м микрорайоне переселили более 80 семей.

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Напомним, первые проекты реновации начали действовать в Московской области в 2021 году. Сейчас работа охватывает 19 объектов в 13 округах, среди которых Мытищи, Королев, Фрязино, Балашиха, Химки и Одинцово. Еще 16 проектов запустят в 2025–2026 годах. Кроме того, по государственной программе из аварийного жилья с 2019 года переселили почти 28 тысяч человек. В рамках второго этапа, который уже начался, переедут еще 43 тысячи человек, из которых около 10 тысяч — в текущем году.

«У нас в Подмосковье большая программа, которую мы реализуем и через реновацию, когда застройщик строит дом, и часть квартир в нем предназначена для расселения, и через выдачу сертификата, чтобы люди при признании жилья аварийным не ждали три-пять лет, а могли в течение месяца купить квартиру в любой точке Подмосковья», — напомнил Андрей Воробьев. Подать заявку на получение сертификата можно до 1 августа.