«Чтобы нравилось всем». Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра в Протвине

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с проверкой культурно-досуговый центр «Протон» в Протвине. Объект открылся в прошлом году после реконструкции.

Сейчас в здании на постоянной основе занимаются порядка 700 человек разных возрастов. Самому младшему посетителю три года, а самому старшему — 92.

Губернатор отметил, что на ремонт здания был большой запрос.

«Знаю, что он востребован, в том числе благодаря тем, кто здесь работает, живет своим делом. Спасибо вам большое. Люди тут и танцуют, и рисуют, и играют — здесь своя атмосфера», — подчеркнул он.

По его словам, именно в небольших городах жители сильнее всего ощущают перемены. Глава области добавил, что власти Подмосковья не будут останавливаться на достигнутом и продолжат заниматься вопросом благоустройства территорий.

«В каждом городе стараемся обсуждать планы с людьми. Задача — сделать не просто хорошо, а чтобы нравилось всем. В этом году сделаем сквер, который практически примыкает к Дому культуры», — уточнил Воробьев.