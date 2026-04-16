«Чтобы нравилось всем». Андрей Воробьев проверил работу культурно-досугового центра в Протвине
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил с проверкой культурно-досуговый центр «Протон» в Протвине. Объект открылся в прошлом году после реконструкции.
Сейчас в здании на постоянной основе занимаются порядка 700 человек разных возрастов. Самому младшему посетителю три года, а самому старшему — 92.
Губернатор отметил, что на ремонт здания был большой запрос.
«Знаю, что он востребован, в том числе благодаря тем, кто здесь работает, живет своим делом. Спасибо вам большое. Люди тут и танцуют, и рисуют, и играют — здесь своя атмосфера», — подчеркнул он.
По его словам, именно в небольших городах жители сильнее всего ощущают перемены. Глава области добавил, что власти Подмосковья не будут останавливаться на достигнутом и продолжат заниматься вопросом благоустройства территорий.
«В каждом городе стараемся обсуждать планы с людьми. Задача — сделать не просто хорошо, а чтобы нравилось всем. В этом году сделаем сквер, который практически примыкает к Дому культуры», — уточнил Воробьев.
Всего в КДЦ открылись 23 кружка. Жители могут выбрать себе занятие на любой вкус — в центре действуют музыкальные, хореографические, театральные секции, клубы исторической реконструкции и фехтования и другие. Также в «Протоне» есть свой кинотеатр, вокальный коллектив и духовой оркестр, которому более 40 лет.
Директор КДЦ Владимир Бармин рассказал, что недавно появился хореографический зал. Он стал популярной площадкой наравне с кинотеатром, куда многие приходят с семьями.
«Ну и наша гордость — концертный зал. Он очень уютный, хорошо оснащен. С прошлого года сюда приезжают артисты, звезды со спектаклями, развлекательными программами, что очень нравится жителям», — сообщил Бармин.
Также губернатору рассказали о других объектах благоустройства городского округа Серпухов. В 2024–2025 годах специалисты обновили площадь перед Спортивной школой олимпийского резерва, Лесной бульвар, лес около ТЦ «Слава» и мемориальный комплекс «Рубеж обороны».
В сентябре после обновления также открылся парк «Сказка» с новым игровым комплексом «Змей Горыныч». На территории сделали дорожки, амфитеатр, установили камеры и освещение. Также в парке привели в порядок скульптуры героев сказок, размещенные там еще в семидесятых годах.
В этом году планируется завершить благоустройство сквера «Мирабель». По просьбе жителей там установят дополнительные пешеходные дорожки, зоны отдыха с навесами и качелями и столы для настольных игр.
Также специалисты отреставрируют въездную стелу, мозаичное панно, приведут в порядок клумбы. В 2027 году в список задач войдет завершение благоустройства бульвара по улице Ленина и установка стелы «Воинской доблести».